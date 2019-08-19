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Prodromu, Türkiye’nin “tutum değiştirmesini“ umut ediyor

Rum Hükümet Sözcüsü Prodromos Prodromu, müzakerelerin başlaması için hazırlıkların mevcut olduğunu, bu yüzden Türkiye’nin “kışkırtmalarına son vererek tutum değiştirmesini umut ettiğini” söyledi.

Prodromu, Türkiye’nin “tutum değiştirmesini“ umut ediyor

Rum Hükümet Sözcüsü Prodromos Prodromu, müzakerelerin başlaması için hazırlıkların mevcut olduğunu, bu yüzden Türkiye’nin “kışkırtmalarına son vererek tutum değiştirmesini umut ettiğini” söyledi.

19 Ağustos 2019 Pazartesi 09:10
Prodromu, Türkiye’nin “tutum değiştirmesini“ umut ediyor

Rum Hükümet Sözcüsü Prodromos Prodromu, müzakerelerin başlaması için hazırlıkların mevcut olduğunu, bu yüzden Türkiye’nin “kışkırtmalarına son vererek tutum değiştirmesini umut ettiğini” söyledi.
Fileleftheros ve diğer gazeteler, BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Danışmanı Jane Holl Lute’un adaya gelişinin Kıbrıs sorununun çözümü müzakerelerinde atılacak bir sonraki adımın ne olacağını netleştireceğini yineleyerek, Rum Hükümet Sözcüsü Prodromos Prodromu’nun dün düzenlenen bir anma etkinliği sonrasında yaptığı açıklamalara yer verdiler.
Habere göre Prodromu, Kıbrıs sorununun çözümü müzakereleri için hazırlık aşamasında olunduğunu, bu yüzde Türkiye’nin “kışkırtmalarına son verip tutum değiştirmesini umut ettiğini” söyledi.
Türkiye’nin eylemlerinin Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in taviz vermesini mi sağlamayı amaçladığı şeklindeki bir soruya Prodromu, “müzakerelerin BM kararları temelinde yapıldığını, her şeyden önce vatandaşlar tarafından kabul görecek bir anlaşma arayışında olunduğunu ve anlaşmanın AB ilke ve kurallarına uyumlu olması gerektiği” yanıtını verdi.
Prodromu, arzu edilen çözümün ilkelerinin bunlar olduğunu ve Türkiye’nin veya başka herhangi birinin uyguladığı hiçbir politikanın bunları değiştiremeyeceğini vurguladı.
Prodromu, “ortak belge” konusunda yapılan haberlere de yanıt vererek, BM’nin “müzakerelerin nasıl ve ne hakkında olacağında uzlaşılmasını istediğini” ifade etti.
Kıbrıs Rum tarafı ve Anastasiadis’in, “müzakerelerin yeniden başlamasının, ilk başta müzakerelerin başladığı ortak açıklamaya, müzakerelerin son aşamasında sağlanan tüm uzlaşılara ve Crans Montana’daki yemeğe kadar görüşülen tüm konulara dayanmasını istediğini” belirten Prodromu, “Kıbrıs sorununa gerçek bir çözüm bulunması amacıyla BM Genel Sekreterinin Crans Montana’da koyduğu ilkelere ilişkin görüşmelerin dahil edilmesi büyük önem taşımaktadır” şeklinde konuştu.

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Prodromu, etkinlikte yaptığı konuşmada ise, müzakerelerin her yeni aşamasında Türkiye’nin yeni kabul edilemez tezler ortaya koyduğu iddiasında bulundu.
“Türkiye’nin devletin alacağı her karar için Kıbrıslı Türklerin olumlu oyunu talep ederek federasyonlardaki siyasi eşitliğe ilişkin genel ilkeyi çarpıttığını” iddia eden Prodromu, bilindik Rum tezlerini de yineledi.
Diğer gazeteler ise konuya ilişkin haberlerini şu başlıklarla yansıttılar:
Alithia: “Müzakerelerin Rehberi Guterres Çerçevesi”.
Haravgi: “Prodromu: Türkiye Siyasi Eşitliği Çarpıtıyor”.
Politis: “Doğru Çerçeveyi Arıyorlar – Lute’un Gelişi Çerçevesinde Çizgilerini Netleştiriyorlar”.
 

Son Güncelleme: 19.08.2019 13:12
Anahtar Kelimeler:
Prodromos Prodromu
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