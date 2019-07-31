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Prodromu: “Anastasiadis önkoşul koymaksızın Akıncı ile görüşmeye hazır”

Rum Hükümet Sözcüsü Prodromos Prodromu, Kıbrıs sorununa ilişkin açıklamalarda bulundu.

Prodromu: “Anastasiadis önkoşul koymaksızın Akıncı ile görüşmeye hazır”

Rum Hükümet Sözcüsü Prodromos Prodromu, Kıbrıs sorununa ilişkin açıklamalarda bulundu.

31 Temmuz 2019 Çarşamba 10:15
Prodromu: “Anastasiadis önkoşul koymaksızın Akıncı ile görüşmeye hazır”

Rum Hükümet Sözcüsü Prodromos Prodromu, Kıbrıs sorununa ilişkin açıklamalarda bulundu.
Rum kaynaklara göre Hükümet Sözcüsü Prodromos Prodromu, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in, herhangi bir önkoşul koymaksızın, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile diyaloğa hazır olduğunu söyledi. 
Anastasiadis’in pozisyonlarının, yeni talepleri içermediğini söyleyen Prodromu, Kıbrıs Türk tarafının da herhangi bir önkoşul ortaya koymaması temennisinde bulundu. 
Prodromu, sürecin ilerleyebilmesi için zaten görüş birliğinin var olduğu konularda, önkoşulların söz konusu olmaması gerektiğini ifade etti. 

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Liderler arasında 9 Ağustos’ta yapılacak görüşmenin belirleyici olacağını belirten Prodromu, burada, müzakerelerin devam etmesine yönelik olanakların ortaya çıkacağını söyledi.  
Cumhurbaşkanı Akıncı’nın görüşme sırasında siyasi eşitlik ve enerji konusunu gündeme getireceği şeklindeki açıklamasını yorumlamasının istenmesi üzerine Prodromu, Anastasiadis’in, Yunanistan Başbakanı Kiriakos Mitsotakis onuruna verdiği yemekte yapmış olduğu açıklamalara atıfta bulundu.  

 

Son Güncelleme: 31.07.2019 14:49
Anahtar Kelimeler:
Prodromos ProdromuAnastasiadis AkıncıKıbrıs Sorunu
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