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Pilidu: “Doğrulama sondajları Aralık'ta”

Güney Kıbrıs Enerji Ticaret ve Sanayi Bakanı Natasa Pilidu, ülkesinin sözde Münhasır Ekonomik Bölgesinde (MEB) doğal gaz arama ve çıkarma faaliyetleri sürdüren ExxonMobil ve Qatar Petroleum şirketlerinin Aralık ayı içerisinde doğrulama sondajı gerçekleştirmelerinin beklendiğini açıkladı.

05 Kasım 2021 Cuma 13:15
Pilidu: “Doğrulama sondajları Aralık'ta”

Alithia ve diğer gazeteler, Rum Enerji Ticaret ve Sanayi Bakanı Natasa Pilidu’nun dün 9’uncusu gerçekleştirilen enerji sempozyumunda yaptığı konuşmada, Güney Kıbrıs’ın sözde MEB’inde bulunan 10’uncu parseldeki “Galfkos” yatağında doğrulama sondajının Aralık ayında gerçekleştirilmesinin beklendiğini söylediğini yazdılar.

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Alithia’daki habere göre Pilidu konuşmasında, yapılacak doğrulama sondajı sonrasında tespit edilecek doğal gaz miktarının Güney Kıbrıs’ın sözde MEB’indeki doğal gaz yataklarının nasıl değerlendirileceğine ilişkin gelecekteki kararlar için de belirleyici olacağını vurguladı.

AB ve dünyada doğal gaz fiyatlarının artışına dikkat çeken Pilidu, bu sebepten ötürü, bazı AB ülkelerinin iddia ettiği gibi, doğalgazın enerji kaynağı olarak yok sayılamayacağını vurguladı.

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Son Güncelleme: 05.11.2021 15:04
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