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Perdios: “Dillirga bölgesinde ölenler için kazı yapılacak”

Rum Turizm Müsteşarı Savvas Perdios, 1964 yılında Dillirga bölgesinde hayatını kaybeden Kıbrıslı Rumlar için, Eylül ayında kazı çalışmalarına başlanacağını belirtti.

Perdios: “Dillirga bölgesinde ölenler için kazı yapılacak”

Rum Turizm Müsteşarı Savvas Perdios, 1964 yılında Dillirga bölgesinde hayatını kaybeden Kıbrıslı Rumlar için, Eylül ayında kazı çalışmalarına başlanacağını belirtti.

12 Ağustos 2019 Pazartesi 08:58
Perdios: “Dillirga bölgesinde ölenler için kazı yapılacak”

Rum Turizm Müsteşarı Savvas Perdios, 1964 yılında Dillirga bölgesinde hayatını kaybeden Kıbrıslı Rumlar için, Eylül ayında kazı çalışmalarına başlanacağını belirtti.
Alithia gazetesi, Rum Turizm Müsteşarı Savvas Perdios, Dillirga bölgesinde hayatını kaybedenler için dün Paşiammo’daki Ay.Rafail Kilisesi’nde düzenlenen anma törenine katılarak, açıklamalarda bulundu.
Habere göre, Perdios, Dillirga bölgesine 1964’te yapılan saldırılar sırasında ölenlerin bulunması için Eylül ayında Paşiammo’da başlayacak kazı çalışmalarının, 3 ayda tamamlanmasının beklendiğini ve kazı çalışmalarının Baf’a bağlı Pomo bölgesine de yayılacağını belirtti. 

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Perdios, bölgede hayatını kaybedenlerin, aldıkları yaralar nedeniyle teşhis edilemediğini, kimliklerinin belirlenemediğini, bununla birlikte ortak mezarlara gömüldüklerini söyledi. 
Rum Bakanlar Kurulu’nun, Paşiammo’daki hastane bölgesinin yanı sıra hayatını kaybedenlerin gömülü olduğu Baf’a bağı “Polem” bölgesindeki başka alanlarda da kazı yapılmasına karar verdiğini söyleyen Perdios, kazıların Rum uzmanlar tarafından yapılacağını da yineledi.

 

Son Güncelleme: 12.08.2019 14:54
Anahtar Kelimeler:
Savvas PerdiosDillirga Rum şehitler
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