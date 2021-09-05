banner386
banner399
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 35°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Yarından itibaren KKTC’ye girişte QR kodu istenecek
QR kodu ile girişler başlıyor
Adapass yarından itibaren tüm ilçelerde kullanılacak
Adapass tüm ilçelerde devrede!
111'i yerel 137 pozitif vaka
111'i yerel 137 pozitif vaka
Avcılara uyarı!
Avcılara uyarı!
banner376
Flaş Haber
Hamitköy’de yangın!
Kapat

Pelekanos: “1960 Anayasası’na dönüş önerisi diyalog yeniden başlasın diye yapıldı”

Rum Hükümet Sözcüsü Marios Pelekanos, 1960 Anayasası’na dönüş önerisinin, taraflar arasındaki diyalogun yeniden başlaması için yapıldığını söyledi.

05 Eylül 2021 Pazar 12:30
Pelekanos: “1960 Anayasası’na dönüş önerisi diyalog yeniden başlasın diye yapıldı”

Alithia gazetesine röportaj veren Pelekanos, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in 25 Ağustos’ta Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a verdiği yazılı yanıtın, 14 KKTC’li yetkilinin pasaportlarının iptal edilmesi kararının ardından yaptığı açıklamaların ve Çarşamba günkü Ulusal Konsey toplantısından sonraki ifadelerin gayet açık olduğunu kaydetti.

Rum tarafının, Kıbrıs sorununun Doruk Anlaşmaları, BM kararları ve AB Müktesebatı ile belirlenen çözüm çerçevesine dair tezine bağlı olduğunu belirten Pelekanos, Anastasiadis’in bir kez daha inisiyatif üstlenerek söz konusu öneriyi, diyalog başlatmak adına yaptığını ifade etti.

Pelekanos, Türk tarafının bu öneriyi reddettiğini ve diyaloga dönmek için, BM Güvenlik Konseyi kararları dışında olan, iki devletli çözüme hizmet eden eşit egemen hakların tanınmasında ısrarcı olduğunu söyledi.

Rum Hükümeti’nin Maraş’taki Türk eylemleriyle ilgili atacağı adımlar için ilerleyen dönemde meydana gelecek gelişmeleri beklediklerini belirten Pelekanos, Beşinci Devletlerarası Başvuru’ya atıfta bulunarak, Eylül sonu da AB Dışişleri Bakanları Konseyi ve akabinde BM Genel Kurulu’nun yapılacağına işaret etti.

Habere göre Pelekanos, Rum tarafının diplomatik düzeydeki çabalarına yoğun şekilde devam ettiğini ve tüm olguları değerlendirmekte olduğunu; gelişmelere göre de bazı kararlar alınıp birtakım faaliyetlerde bulunacaklarını kaydetti.

Anastasiadis’e, Kıbrıs sorununu birlikte çözebilme olasılığı bulunan Dördüncü Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’yı desteklemediği yönünde yapılan eleştirilere de yanıt veren Pelekanos, Anastasiadis’in müzakere sürecinde Akıncı ile oldukça verimli bir işbirliği olduğunu ve bunun da kendilerini Crans Montana’daki beşli konferansa götürdüğünü; ancak burada Türkiye’nin müdahale hakkında ve garantilerde ısrarcı olduğunu savundu.

banner341
Pelekanos, Anastasiadis ile Akıncı’nın 25 Kasım 2019’da müzakerelerin yeniden başlamasıyla ilgili çerçeveye dair anlaşmaya varmasının tarihi bir olgu olduğunu; ancak bunu, seçim sürecinin izlediğini ve yeni bir Kıbrıs Türk liderliğinin doğduğunu söyledi.

14 Kıbrıslı Türk’ün pasaportunun iptal edilmesiyle ilgili değerlendirmelerde de bulunan Pelekanos, bu konuda tek bir parti dışında hiçbir partinin itiraz etmediğini ve birkaç gün önce yapılan kamuoyu yoklamasında da, Hükümet’in aldığı bu kararın doğruluğunun teyit edildiğini ifade etti.

Kararın, Kıbrıs Türk liderliğine birçok mesaj gönderen sembolik bir eylem olduğunu belirten Pelekanos, Türkiye ile Kıbrıslı Türk liderin Maraş’la ilgili eylemleri ve Kıbrıs sorununun çözüm çerçevesine ilişkin kabul edilemez tezlerine yanıt teşkil ettiğini kaydetti.

Pelekanos, müzakerelerin yeniden başlama perspektifiyle ilgili olarak ise, şu anda birbiriyle tamamen ters hareket eden iki taraf bulunduğunu, Rum tarafının çıkmazı aşmak ve diyalogu yeniden başlatmak için önerilerle gelmesine rağmen Türkiye ile Türk tarafının egemenlik haklarının tanınmasıyla ilgili tezini, müzakere masasına dönmek için şart koştuğunu ve bununla birlikte eylemleriyle Maraş’taki statükoyu değiştirme arzusunda olduğunu söyledi.

Habere göre Pelekanos, Rum tarafının elindeki tüm yasal araçları kullanarak “Türk uzlaşmazlığını” aşmak, müzakere masasına geri dönmek ve Maraş’ta yeni oldu-bittileri önlemek için çabalamaktan vazgeçmeyeceğini de vurguladı.

Kıbrıs davasının Rum tarafı ile uluslararası toplum istemediği sürece kapanmayacağını belirten Pelekanos, UNFICYP’in görev süresinin uzatılmasını, AB üyesi 27 ülkenin son açıklamasını ve Cenevre’deki son gayrı resmi konferansta BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in “Vazgeçmiyorum” şeklindeki açıklamasını örnek gösterdi.

banner360
Son Güncelleme: 05.09.2021 15:24
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Spehar’ın yerine Avustralyalı özel temsilci!
Spehar’ın yerine Avustralyalı özel temsilci!
Harmancı’dan Haravgi gazetesine röportaj
Harmancı’dan Haravgi gazetesine röportaj
Covid-19 tedavisi gören 12 aylık bebeğin durumu kritik
Covid-19 tedavisi gören 12 aylık bebeğin durumu kritik
İngiltere’den Kıbrıs sorununa yeni çerçeve
İngiltere’den Kıbrıs sorununa yeni çerçeve
Güney Kıbrıs'ta 295 yeni vaka
Güney Kıbrıs'ta 295 yeni vaka
Sözde “omorfo Metropoliti” Neofitos’a tepki
Sözde “omorfo Metropoliti” Neofitos’a tepki
Fotiu: “AİHM kararı uygulanacak”
Fotiu: “AİHM kararı uygulanacak”
Güney Kıbrıs’ta 4 can kaybı, 238 yeni vaka
Güney Kıbrıs’ta 4 can kaybı, 238 yeni vaka
Güney Kıbrıs’ta enflasyonda büyük artış
Güney Kıbrıs’ta enflasyonda büyük artış
Güney Kıbrıs’ta 3’üncü doz aşılama bugün itibarıyla başlıyor
Güney Kıbrıs’ta 3’üncü doz aşılama bugün itibarıyla başlıyor

banner398

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner320

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim