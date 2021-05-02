banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Cenevre bitti…
Cenevre bitti…
Patır kütür tedaviler arttıkça artıyor !
Patır kütür tedaviler arttıkça artıyor...
Bu kaza ilk değil son da olmayacak…
Bu kaza ilk değil son...
Yine süpriz olmadı
Yine süpriz olmadı
banner376

Paskalya kutlamaları Güney’i “Savaş alanına” döndürdü

 Ortodoks Hristiyanların Paskalya kutlamaları çerçevesinde, Hz. İsa’nın çarmıha gerilip gömüldükten sonra dirilmesi seremonisi çerçevesinde çatapat patlatılması ve büyük ateşler yakılması sonucu çıkan yangınlarla Güney Kıbrıs’ın dün “savaş alanı” görüntüsüne büründüğü bildirildi.

02 Mayıs 2021 Pazar 10:00
Paskalya kutlamaları Güney’i “Savaş alanına” döndürdü
banner337

Rum haber kaynakları, çatapat ve molotof kokteyli atılması nedeniyle her yerden patlama sesi geldiğini, birçok yerde yangın çıktığını, Rum polisinin durumu kontrol altına almakta zorlandığını kaydetti.
Son 24 saat içerisinde gelişigüzel çatapat kullanılması ve büyük ateşler yakılması sonucunda çıkan 50’den fazla yangına müdahale etmek zorunda kalan Rum İtfaiye teşkilatı, halka “artık vazgeçin” çağrısı yapmak zorunda kaldı. 

banner341
İnternette viral olan yangın videoları özellikle Lefkoşa’nın Rum kesimi, Larnaka ve Limasol’da durumun trajik olduğunu gösterdi. Limasol’da durum kontrolden çıktı, bir polis devriyesi gençler tarafından atılan çatapat ve molotof kokteyli nedeniyle alevler arasında kaldı. Larnaka’da da “diriliş” saatinde “Faneromeni Kilisesi” yanında yakılan büyük ateş tarlalara yayıldı, halk arasında korku ve panik yarattı. 

 

banner360
Son Güncelleme: 02.05.2021 13:18
Anahtar Kelimeler:
PaskalyaKutlamalarıGüney Kıbrıs
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Güney Kıbrıs’ta polis ve itfaiye memurlarından serzeniş
Güney Kıbrıs’ta polis ve itfaiye memurlarından serzeniş
Rum sokaklarında Anastasiadis’e yeni mesaj
Rum sokaklarında Anastasiadis’e yeni mesaj
Güney'de aktif vaka sayısı yüksek seviyede seyrediyor
Güney'de aktif vaka sayısı yüksek seviyede seyrediyor
Lillikas Siyaseti Bırakıyor
Lillikas Siyaseti Bırakıyor
Denizde Ceset Bulundu
Denizde Ceset Bulundu
ABD ile Rusya iki kesimli iki toplumlu federasyon çözümünde ısrarcı
ABD ile Rusya iki kesimli iki toplumlu federasyon çözümünde ısrarcı
Güney Kıbrıs'ta 4 yeni can kaybı, 676 yeni vaka
Güney Kıbrıs'ta 4 yeni can kaybı, 676 yeni vaka
Kayıp Şahıslar Komitesi Mart'ta tekrar işbaşı yaptı
Kayıp Şahıslar Komitesi Mart'ta tekrar işbaşı yaptı
Güney Kıbrıs’ta 668 yeni vaka, 2 can kaybı daha
Güney Kıbrıs’ta 668 yeni vaka, 2 can kaybı daha
Rum Ombusman: "İnsanların uyum içinde yaşamasını bozan eylemlere tolerans gösterilmemeli"
Rum Ombusman: "İnsanların uyum içinde yaşamasını bozan eylemlere tolerans gösterilmemeli"

banner350

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner320

banner384

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim