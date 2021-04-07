Paskalya arifesinde bozuk et polemiği

Fileleftheros “Piyasaya Bozuk Et Satıyorlar” başlıklı haberinde, Rum Kasaplar Derneği Başkanı Kostas Livadiotis’in dünkü Meclis Tarım Komitesi toplantısında, “kasaplara verilen etlerin ısı ve patojen mikrop sınırları dışında olduğunu” söylediğini belirtti.

Mezbahaların durumunu “berbat” diye nitelendiren Livadiotis, bunun sorumlusunun, hayvan kesiminde tekel yaratan Rum Yönetimi olduğuna işaret etti. Livadiotis, söylediği her şeyi fotoğraflar ve analiz belgeleri ile ispat edebileceğine dikkat çekerek “mezbahaların kalitesi çok kötü, bunu iki ay önce denetim yapan veterinerler de saptadı” dedi, şunları ekledi:

“Kasaplar umutsuz durumdalar çünkü etler mezbahadan 7 santigrat derecede çıkması gerekirken 17 santigrat derecede çıkıyor, bu da bütün ısı zincirini bozuyor ve kasaba ulaşana kadar zarar meydana geliyor.”

Gazete hayvan besicilerinin Livadiotis’i paskalya öncesinde et ithalinin önünü açmaya çalışmakla suçladıklarını, ancak Rum Veteriner Dairesi’nin, mezbahaları denetlemekte sıkıntı yaşandığını kabul ederek personel alımına gidilmesi talebinde bulunduğunu yazdı.