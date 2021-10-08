banner386
banner399
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
6 bin 671 kişiye ödeme yapıldı
Ek mesailer ödendi
Arıklı-Çavuşoğlu gerilimi artıyor
Arıklı-Çavuşoğlu gerilimi
Öğrenci geldi ev sahipleri yine şımardı!
Öğrenci geldi ev sahipleri yine...
Saner'den çarpıcı açıklamalar
Saner'den çarpıcı açıklamalar!
banner376

Özersay: “Muhtarlar vatandaşa hizmet noktasında önemli bir görev yürütüyor”

Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay, Muhtarlar Birliği’nin davetlisi olarak adada bulunan Türkiye Muhtarlar Federasyonu heyetiyle bir araya geldi.

08 Ekim 2021 Cuma 12:00
Özersay: “Muhtarlar vatandaşa hizmet noktasında önemli bir görev yürütüyor”

Özersay’a HP Genel Sekreteri Gülşah Sanver Manavoğlu ile HP Milletvekili Ayşegül Baybars da eşlik etti.
HP’den yapılan yazılı açıklamaya göre, Cumhuriyet Meclisi’nde gerçekleştirilen görüşmede konuşan Türkiye Muhtarlar Federasyonu Genel Başkanı Ramazan Özinal KKTC’de bulunmaktan memnun olduklarını, iki ülke arasındaki iş birliğinin önemli olduğunu, her zaman birlik beraberlik ve dayanışmaya hazır olduklarını ifade etti. 


ÖZERSAY: “MUHTARLAR VATANDAŞA HİZMET NOKTASINDA ÖNEMLİ BİR GÖREV YÜRÜTÜYOR”
Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay da konuşmasında, Türkiye Cumhuriyeti ile kardeş, dost ülke olarak her zaman birlikte hareket etmekten memnuniyet duyduklarını belirtti. 
Halkın Partisi’nin Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı; laik, demokratik ve çağdaş değerlere inanan bir parti olduğunu, bu doğrultuda dost ülke Türkiye ile ilişkilerini bu temelde sürdürmekten memnuniyet duyduklarını belirten Özersay, muhtarların vatandaşlara hizmet noktasında önemli bir görev yürüttüğünü söyledi.


banner341
BAYBARS: “MUHTARLAR YEREL DEMOKRASİNİN EN ÖNEMLİ PAYDAŞIDIR”
HP Milletvekili, eski İçişleri Bakanı  Ayşegül Baybars da Bakanlık yaptığı dönemde bölgelerin sorunlarının çözülmesinde muhtarlarla çalışmaya azami özeni gösterdiğini belirtti .
Muhtarların yerel demokrasinin en önemli paydaşı olduğunu kaydeden Baybars, muhtarların çalışma şartlarının düzenlenmesi ve çalışma şartlarının iyileştirilmesi için her daim katkı koyduklarını ifade etti.

 

banner360
Son Güncelleme: 08.10.2021 14:47
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Güneyde korona önlemleri hafifletiliyor
Güneyde korona önlemleri hafifletiliyor
Anastasiadis üçüncü doz aşısını yaptırdı
Anastasiadis üçüncü doz aşısını yaptırdı
Güney Kıbrıs’tan Türkiye aleyhine mahkeme kararı
Güney Kıbrıs’tan Türkiye aleyhine mahkeme kararı
Yeşil Hat üzerinden kaçak mülteci konusu AB’ye taşındı
Yeşil Hat üzerinden kaçak mülteci konusu AB’ye taşındı
Güney Kıbrıs'ta 131 vaka...
Güney Kıbrıs'ta 131 vaka...
Anastasiadis: “Macron’un savunmada bağımsız AB görüşüyle hemfikiriz”
Anastasiadis: “Macron’un savunmada bağımsız AB görüşüyle hemfikiriz”
Güney Kıbrıs’ta 1 ölü 100 yeni vaka
Güney Kıbrıs’ta 1 ölü 100 yeni vaka
Rum ve Maronitlere ata topraklarında kalmaya devam etmeleri için destek
Rum ve Maronitlere ata topraklarında kalmaya devam etmeleri için destek
Rum Meclis Başkanı Türkiye'yi suçladı
Rum Meclis Başkanı Türkiye'yi suçladı
Tatar’ın Eskişehir’deki açıklamalarına Rum yönetiminden “cevap”
Tatar’ın Eskişehir’deki açıklamalarına Rum yönetiminden “cevap”

banner398

banner361

banner357

banner363

banner402

banner226

banner301

banner290

banner320

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim