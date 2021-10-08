Özersay: “Muhtarlar vatandaşa hizmet noktasında önemli bir görev yürütüyor”

Özersay’a HP Genel Sekreteri Gülşah Sanver Manavoğlu ile HP Milletvekili Ayşegül Baybars da eşlik etti.

HP’den yapılan yazılı açıklamaya göre, Cumhuriyet Meclisi’nde gerçekleştirilen görüşmede konuşan Türkiye Muhtarlar Federasyonu Genel Başkanı Ramazan Özinal KKTC’de bulunmaktan memnun olduklarını, iki ülke arasındaki iş birliğinin önemli olduğunu, her zaman birlik beraberlik ve dayanışmaya hazır olduklarını ifade etti.



ÖZERSAY: “MUHTARLAR VATANDAŞA HİZMET NOKTASINDA ÖNEMLİ BİR GÖREV YÜRÜTÜYOR”

Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay da konuşmasında, Türkiye Cumhuriyeti ile kardeş, dost ülke olarak her zaman birlikte hareket etmekten memnuniyet duyduklarını belirtti.

Halkın Partisi’nin Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı; laik, demokratik ve çağdaş değerlere inanan bir parti olduğunu, bu doğrultuda dost ülke Türkiye ile ilişkilerini bu temelde sürdürmekten memnuniyet duyduklarını belirten Özersay, muhtarların vatandaşlara hizmet noktasında önemli bir görev yürüttüğünü söyledi.





HP Milletvekili, eski İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars da Bakanlık yaptığı dönemde bölgelerin sorunlarının çözülmesinde muhtarlarla çalışmaya azami özeni gösterdiğini belirtti .Muhtarların yerel demokrasinin en önemli paydaşı olduğunu kaydeden Baybars, muhtarların çalışma şartlarının düzenlenmesi ve çalışma şartlarının iyileştirilmesi için her daim katkı koyduklarını ifade etti.