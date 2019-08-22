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Ortak araç sigortaları teklifi “gordion düğümü”

Kıbrıs Türk tarafının, ticari araçların KKTC’den Güney’e gidişlerinde kolaylık talebinin, her iki tarafta da geçerli olacak ortak araç sigortaları oluşturulması teklifine dönüştüğü ancak bu teklifin bazı soru işaretleri de doğurduğu haber verildi.

Ortak araç sigortaları teklifi “gordion düğümü”

Kıbrıs Türk tarafının, ticari araçların KKTC’den Güney’e gidişlerinde kolaylık talebinin, her iki tarafta da geçerli olacak ortak araç sigortaları oluşturulması teklifine dönüştüğü ancak bu teklifin bazı soru işaretleri de doğurduğu haber verildi.

22 Ağustos 2019 Perşembe 09:19
Ortak araç sigortaları teklifi “gordion düğümü”

Kıbrıs Türk tarafının, ticari araçların KKTC’den Güney’e gidişlerinde kolaylık talebinin, her iki tarafta da geçerli olacak ortak araç sigortaları oluşturulması teklifine dönüştüğü ancak bu teklifin bazı soru işaretleri de doğurduğu haber verildi.
Politis teklifin uygulanmasındaki pratik zorlukların ötesinde, Rum hükümet kaynaklarının, esas istenilen olan, müzakerelerin yeniden başlamasından uzaklaşma olarak yorumladığı “son derece siyasi bir mesele” olduğuna işaret etti.
Haberi; “Ortak Araç Sigortaları Gordion Düğümü… Araç Sigortalarını İşgal Bölgelerindekilerle Birleştirme Son Derece Siyasi Mesele.. Akıncı’nın GYÖ’sü Pratik Engeller ve İtirazlar Buluyor… Hükümet Kaynakları Şu Anda Esas Başka Diyor” başlık ve spotlarıyla manşete çekti.
Teklifin KKTC’de de Rum tarafında da tartışılmakta olduğuna dikkat çekilen haberde, Kıbrıs gazetesi kaynak gösterilerek Kıbrıslı Türklerin böyle bir şeye olumlu baktıklarını, hem ekonomik açıdan avantaj sağlayacağı, hem de kişilerin Güney’e ve Kuzey’e geçişlerinin artacağını değerlendirdiklerine işaret etti.
Habere göre, Rum tarafında ise sokaktaki adam pratikte Kuzey’e geçişlerin çok daha basit olacağını teslim etmekle birlikte son derece siyasi  mesele olan böyle bir Güven Yaratıcı Önlemin (GYÖ) uygulaması ileri götürülemeyecek hale getiren önemli meseleler bulunduğu görüşünde.

RUM SİGORTACILIK SEKTÖRÜ KAYNAKLARININ SORULARI 
Sigortacılık sektöründen kaynaklar,  böyle bir şeyin mümkün olabilmesi için siyasi rengi olan birçok prosedürel meselenin halledilmesi gerektiğine işaret ediyor. “Yetkili” bir kaynak “bir Kıbrıslı Rum’un işgal bölgelerinde kaza yapması halinde ne olacak? Sözde polisin vukuatla ilgili şahadetini kabul mü edeceğiz? Yani işgal bölgelerinin makamlarını tanıyacak mıyız?” diye sordu, şöyle devam etti: 

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“Bir Kıbrıslı Türk’ün aracının tamiri söz konusu olduğunda ve işgal bölgelerinde bir araç temsilcisi almak istediğinde sigorta şirketlerimiz tazminat için işgal bölgelerinin şirketleriyle şirketlerle alışveriş mi yapmalı? Bütün bunlar siyasi kararlardır ve böyle bir şeyin ileri götürülmesinden önce ciddiyetle dikkate alınmalıdır.”
Gazete Kıbrıs Türk Sigorta Şirketleri Birliği Başkanı’nın da; “Teklif basit değil, uygulanması zor. Teklifin Mustafa Akıncı tarafından yapılmış olmasına karşın itirazlar her iki tarafta da var” dediğini de belirtti.
Haberin “Dikkatler Müzakerelerin Yeniden Başlamasında” başlığıyla ayrılan bölümünde ise ortak araç sigortaları konulu GYÖ teklifinin sorulduğu Rum hükümetinden kaynakların, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in bütün dikkatini müzakerelerin yeniden başlamasına verdiğini kaydederek “bu dönemde görmemiz gereken, müzakerelerin başlaması için şartların nasıl oluşturulacağıdır, birkaç güne kadar Jane Holl Lute burada olacak” dediği kaydedildi. 
Gazete bu meselenin Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastaiadis’in 9 Ağustos’taki gayrı resmî görüşmesinde derinlemesine görüşülmediğine, o görüşmede müzakerelerin yeniden başlaması, Maraş, Gaziler ve Erenköy geçitleri konularının ele alındığını belirtti ve kaynaklarının, böyle bir önlemin sadece siyasi değil prosedürel zorlukları da vardır” dediğini ekledi. 

 

Son Güncelleme: 22.08.2019 12:45
Anahtar Kelimeler:
Kktc Güney Kıbrıs Araç Sigorta
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