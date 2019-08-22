Occrp, Anastasiadis ve avukatlık bürosuyla ilgili iddialarında ısrarlı

OCCRP isimli örgüt, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in ve eski hukuk bürosunun Rus kara paralarının aklanmasına karıştığı yönündeki yayınına, Rum Sözcü Prodromos Prodromu’nun “karalama” demesi üzerine dün, 14 Ağustos tarihli yayınının kanıtlı verilere dayandığına, karalama yapmadığına dair ikinci bir açıklama yaptı.

Alithia ve diğer gazetelere göre, “Organized Crime and Corruption Reporting Project” (OCCRP) isimli örgüt 14 Ağustos tarihli yayınında yanlış olsaydı düzeltme yapacağını ancak ortaya koyduklarının tamamen kanıtlı verilere dayandığını vurgulaması üzerine Rum Sözcü tekrar açıklama yaptı.



Prodromos Prodromu Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in yasa ihlali ile hiçbir ilgisi olmadığını ilk günden beridir OCCRP’nin yayınında da ifade edildiğini söyledi, özetle şunları söyledi:“Bilindiği gibi yapılan atıflar, Hristofyas hükümeti döneminde, 2010’da Kıbrıs vatandaşı olan Rus milyonerin ekonomik faaliyetleriyle ilgilidir. O zaman Rus işadamını Anastasiadis avukatlık bürosu temsil ediyordu. Başkan Anastasidis, Rus işadamı konusunda hiçbir yasa ihlali yapmadı.”