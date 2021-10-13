Nuris mültecileri istemiyor

Alithia gazetesi, Nuris’in dün, Meclis Demografi Komitesi’nde yaptığı konuşmada Güney Kıbrıs’taki mülteci sorunundan bahsederek, yabancılar kütüğüne yenidoğan kütüğünden üç katı fazla kayıt yapıldığını kaydederken, son 6 yılda yabancılar kütüğüne 209 bin 684, yenidoğan kütüğüne de 73 bin 310 kişinin kaydının yapıldığını söylediğini yazdı.

Haberde, Nuris’in, son 6 yıl içinde Kıbrıslı Türk anne-babadan doğan 4 bin 571 çocuğun da “Kıbrıs Cumhuriyeti”ne beyan edildiğini söylediği kaydedildi.



Habere göre Nuris ayrıca, Güney Kıbrıs’ın mülteciler için 6 ayda 135 milyon Euro’luk harcama yaptığını belirtti.