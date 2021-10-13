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Nuris mültecileri istemiyor

Rum İçişleri Bakanı Nikos Nuris, bazı ülkelerin, Güney Kıbrıs’ta mülteci olarak bulunan vatandaşlarını ülkeye geri almak istemediğini söyledi.

13 Ekim 2021 Çarşamba 11:00
Nuris mültecileri istemiyor

Alithia gazetesi, Nuris’in dün, Meclis Demografi Komitesi’nde yaptığı konuşmada Güney Kıbrıs’taki mülteci sorunundan bahsederek, yabancılar kütüğüne yenidoğan kütüğünden üç katı fazla kayıt yapıldığını kaydederken, son 6 yılda yabancılar kütüğüne 209 bin 684, yenidoğan kütüğüne de 73 bin 310 kişinin kaydının yapıldığını söylediğini yazdı.
Haberde, Nuris’in, son 6 yıl içinde Kıbrıslı Türk anne-babadan doğan 4 bin 571 çocuğun da “Kıbrıs Cumhuriyeti”ne beyan edildiğini söylediği kaydedildi.

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Habere göre Nuris ayrıca, Güney Kıbrıs’ın mülteciler için 6 ayda 135 milyon Euro’luk harcama yaptığını belirtti.

 

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Son Güncelleme: 13.10.2021 12:02
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