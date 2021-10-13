Nuris mültecileri istemiyor

Alithia gazetesi, Nuris’in dün, Meclis Demografi Komitesi’nde yaptığı konuşmada Güney Kıbrıs’taki mülteci sorunundan bahsederek, yabancılar kütüğüne yenidoğan kütüğünden üç katı fazla kayıt yapıldığını kaydederken, son 6 yılda yabancılar kütüğüne 209 bin 684, yenidoğan kütüğüne de 73 bin 310 kişinin kaydının yapıldığını söylediğini yazdı.
Haberde, Nuris’in, son 6 yıl içinde Kıbrıslı Türk anne-babadan doğan 4 bin 571 çocuğun da “Kıbrıs Cumhuriyeti”ne beyan edildiğini söylediği kaydedildi.
Alithia gazetesi, Nuris’in dün, Meclis Demografi Komitesi’nde yaptığı konuşmada Güney Kıbrıs’taki mülteci sorunundan bahsederek, yabancılar kütüğüne yenidoğan kütüğünden üç katı fazla kayıt yapıldığını kaydederken, son 6 yılda yabancılar kütüğüne 209 bin 684, yenidoğan kütüğüne de 73 bin 310 kişinin kaydının yapıldığını söylediğini yazdı.