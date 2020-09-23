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Neofitu BM Güvenlik Konseyi Beş Daimi Üyesiyle Bir Araya Geldi

DİSİ Başkanı Averof Neofitu’nun, parti başkan yardımcısı Haris Yeorgiadis ve partinin Rum meclisindeki grup sözcüsü Nikos Tornaritis eşliğinde dün BM Güvenlik Konseyi beş daimi üye ülkesinin büyükelçileriyle bir çalışma yemeğinde bir araya geldiği haber verildi.

23 Eylül 2020 Çarşamba 09:46
Neofitu BM Güvenlik Konseyi Beş Daimi Üyesiyle Bir Araya Geldi
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DİSİ Başkanı Averof Neofitu’nun, parti başkan yardımcısı Haris Yeorgiadis ve partinin Rum meclisindeki grup sözcüsü Nikos Tornaritis eşliğinde dün BM Güvenlik Konseyi beş daimi üye ülkesinin büyükelçileriyle bir çalışma yemeğinde bir araya geldiği haber verildi.
Yemekte kapalı bölge Maraş’ın yerleşime açılmasına dair ileri sürülen “Türk tehditleri” ile Kıbrıs sorunundaki gelişmelerin ele alındığını yazan Fileleftheros gazetesi, DİSİ Başkanı Neofitu’nun yemeğin ardından basına yaptığı açıklamada, partinin Maraş konusuyla ilgili bilgilendirmeyi sürdürdüğünü söylediğini iletti.

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Açıklamasında, BM Güvenlik Konseyi daimi üyesi ülkelerin büyükelçileri aracılığıyla mesajlar gönderilmesinin önemli olduğunu savunan Neofitu, “İşgal birliklerinin Maraş’ın kolonize edilmesine dair herhangi bir yasadışı eyleminin, BM Genel Sekreterinin, işgal bölgelerindeki seçimlerin ardından beş taraflı bir konferans toplanması niyetiyle birlikte, diyaloğun yeniden başlaması için ilan ettiği yeni çabaya mayın döşediği” iddiasında bulundu.
Neofitu “BM Güvenlik Konseyi ve BM Genel Kurulunun tüm kararlarının belirlediği üzere, Kıbrıs sorununa çözüm bulunması için, diyaloğun yeniden başlamasına odaklanmış olduklarını” sözlerine ekledi.
 

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Son Güncelleme: 23.09.2020 09:55
Anahtar Kelimeler:
DİSİ Başkanı Averof Neofitu
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