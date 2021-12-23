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Neofitu Başkanlık için adaylığı ilan etti

 DİSİ Başkanı Averof Neofitu’nun, dün, 2023’te yapılacak başkanlık seçiminde DİSİ’den adaylığını açıkladığı belirtildi.

23 Aralık 2021 Perşembe 11:50
Neofitu Başkanlık için adaylığı ilan etti

Alithia gazetesi ve diğer gazeteler, DİSİ Başkanı Averof Neofitu’nun yaptığı adaylık açıklamasına yer verdiler.

Neofitu’nun, Güney Lefkoşa’daki “Eleftheria” Meydanı’nda çekilen dört dakikalık videoyla, dün adaylığını açıkladığını yazan gazete, Neofitu’nun açıklama çerçevesinde 30 yıllık siyasi yaşamını ön plana çıkararak reformlara, yeni ekonomik modele vurgu yaptığını ayrıca ülkenin yarınından söz ettiğini belirtti.

Habere göre Neofitu, DİSİ’nin, 12 Mart’ta adaylığını açıklaması kararıyla, hükümete önemli çalışmaların tamamlanmasını ileriye götürme olanağı vereceğini de söyledi.

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Gazete haberinde, Neofitu’nun bu hamlesiyle Rum Başkanlığı’na, Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis’in olası adaylık durumunu netleştirmesi konusunda baskı yaptığını belirtti.

Habere göre Neofitu bu açıklamasıyla da, Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis’in 2023 başkanlık seçimlerine ilişkin parti içi  tartışmaların başlamasının erken olduğu yönündeki açıklamasına da yanıt vermiş oldu.

Fileleftheros gazetesi Neofitu’nun adaylığını “Averof Neofitu Hareket Etti -Anastasiadis’in Duasıyla 2023 Adaylığını İlan Etti”, Politis gazetesi “Averof Neofitu’nun Adaylığı Başkanlık Seçimi Savaşını Başlattı-Neofitu’dan DİSİ İçine ve Dışına Mesajlar-Seçim Kampanyasını Gafil Avlamayla  Açtı”, Haravgi gazetesi ise “Averof, Netleştirmesi için Hristodulidis’e Baskı Yapıyor” başlığını kullandı.

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Son Güncelleme: 23.12.2021 12:22
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