Neofitu Atina temaslarını tamamladı

Fileleftheros gazetesi ve diğer gazeteler, DİSİ Başkanı Averof Neofitu’nun, Atina’da dün gerçekleştirdiği temaslara yer verdi.

Habere göre Neofitu, dün, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Çevre ve Enerji Bakanı Kostis Hacidakis, Adalet Bakanı Kostas Çiaras, Kalkınma ve Yatırım Bakanı Adoni Yeorgiadis, Yeni Demokrasi Milletvekili Dora Bakoyanni ile bir araya geldi.

Neofitu, görüşmeleri çerçevesinde, iki ülkeyi ilgilendiren konuların yanı sıra, Kıbrıs sorunundaki ileriki adımlar, Türkiye’nin Doğu Akdeniz ve Maraş faaliyetlerini de ele aldı.

Neofitu, iki günlük Atina ziyaretinin ardından yaptığı açıklamada, temasların önemini ve Yunanistan’ın Güney Kıbrıs’a verdiği desteği vurguladı.

Yunanistan Cumhurbaşkanı Prokopis Pavlopulos, Başbakan Kiriakos Mişotakis ve diğer yetkililerle gerçekleştirdiği görüşmelerin oldukça verimli olduğundan söz den Neofitu, Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias ile birlikte bir dizi konuyu gözden geçirdiklerini belirtirken Atina’dan iyimser ayrıldığını da ifade etti.