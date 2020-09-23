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Nea Salamina takımındaki vaka Sayısı 20'ye yükseldi

Güney Kıbrıs’taki “Nea Salamina” futbol takımındaki pozitif vaka sayısının 20’ye ulaştığı belirtildi.

23 Eylül 2020 Çarşamba 12:05
Nea Salamina takımındaki vaka Sayısı 20'ye yükseldi
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 Güney Kıbrıs’taki “Nea Salamina” futbol takımındaki pozitif vaka sayısının 20’ye ulaştığı belirtildi.

Alithia gazetesi ve diğer gazeteleri Nea Salamina takımında son günlerdeki koronavirüs vakaları ve yayılma zincirine ilişkin durumun kötüleştiğini, Rum Sağlık Bakanlığı’nın dün 9 yeni vaka daha açıkladığını böylelikle toplam sayının 20’ye çıktığını yazdı.

Gazete Rum Sağlık Bakanlığı’nın, Nea Salamina futbolcularına ve diğer personele, Kulübün girişimiyle ve de temas zincirinin takibi neticesinde test yapan özel laboratuvardan, 9 kişinin testinin pozitif çıktığı bilgisini aldığını belirtti.

Habere göre Rum Sağlık Bakanlığı ise yaptığı açıklamada ilgili kulüp yönetimine, bu kişilerin derhal karantinaya alınması yönünde yazılı talimat verildiğini ancak ilgili talimatların ihlal edilerek kamu sağlığının tehlikeye atıldığını ayrıca kulübün, kendi girişimiyle, futbolculara ve diğer personele, karantinalarını bozarak özel laboratuvardan teste tabi olmaları talimatı verdiğine de dikkati çekti.  

Rum Sağlık Bakanlığı ayrıca kulüp futbolcuları ve personeliyle 17 Eylül sonrasında temas eden kişilerin, gerekli görülmesi halinde test için randevu almaları için Epidemiyoloji Kuruluyla temasa geçmesi çağrısında da bulundu.

Nea Salamina Kulübü Başkanı Thukis Thukididis yaptığı açıklamada toplu vakaların görülmesinin ardından ortaya çıkan konu ile Rum Sağlık Bakanlığı’nın suçlamalarından  dolayı duyduğu kaygıyı dile getirdi.

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Thukididis “bunun nerede başladığını bilmiyoruz” ifadesini kullanarak ilgili talimatları ihlal ettiklerinin kanıtlanması halinde sorumluluklarını üstlenmeye ve özür dilemeye hazır olduklarını söyledi.

Öte yandan Politis gazetesi, Nea Salamina futbol takımına ilişkin olarak hafta sonu 11 pozitif vakanın açıklandığını anımsatırken  dün ise 9 vakanın açıklandığını belirtti. 

LARNAKA İLAÇLANIYOR

Alithia gazetesi bir başka haberinde Rum Sağlık Bakanlığı’nda, Larnaka’da koronavirüs ile ilgili 3 bulaşma zincirinin yaşanması nedeniyle endişenin hakim olduğunu yazdı.

Habere göre Larnaka Belediye Başkanı Andres Viras ise açıklamasında bölgede, kısıtlayıcı tedbirlerin alınması olasılığını ihtimal dışı bırakmazken, bölgenin ilaçlanmakta olduğunu belirtti.

Viras ayrıca  halkın mesafeyi koruması yönünde de çağrıda bulundu.

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Son Güncelleme: 23.09.2020 12:37
Anahtar Kelimeler:
Nea Salamina
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