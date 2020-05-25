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Mustafa Kemal adlı Kıbrıslı Türk, Limasol’da hayatını kaybetti

Fileleftheros, Limasol’da dün akşamüzeri meydana gelen motosiklet kazasında Mustafa Kemal isimli 61 yaşındaki Kıbrıslı Türk’ün öldüğünü bildirdi.

25 Mayıs 2020 Pazartesi 11:27
Mustafa Kemal adlı Kıbrıslı Türk, Limasol’da hayatını kaybetti
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Habere göre, son birkaç yıldır Rum bir kadınla birlikte Limasol’da yaşayan Mustafa Kemal, dün saat 16.00 sularında yüksek hacimli motoru ile seyrettiği Limasol Ay Amvrosios-Vuni anayolunda meydana gelen kazada hayatını kaybetti. 
Mustafa Kemal’in süratle seyrettiği ve yolun viraj olduğu bir noktada direksiyon hakimiyetini kaybederek yol kenarındaki bariyerlere çarptığı belirtildi.

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Son Güncelleme: 25.05.2020 11:48
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Mustafa Kemal LimasolLimasolda Hayatını KaybettiKıbrıslı Türk
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