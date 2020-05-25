Mustafa Kemal adlı Kıbrıslı Türk, Limasol’da hayatını kaybetti

Habere göre, son birkaç yıldır Rum bir kadınla birlikte Limasol’da yaşayan Mustafa Kemal, dün saat 16.00 sularında yüksek hacimli motoru ile seyrettiği Limasol Ay Amvrosios-Vuni anayolunda meydana gelen kazada hayatını kaybetti.

Mustafa Kemal’in süratle seyrettiği ve yolun viraj olduğu bir noktada direksiyon hakimiyetini kaybederek yol kenarındaki bariyerlere çarptığı belirtildi.

