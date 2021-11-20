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Mülteci çocuklara özel sınıf

Mülteci çocuklarının normal sınıflara alınmasından önce yeterli Rumca öğrenecekleri özel (hazırlık) sınıfları oluşturulmasına karar verildi.

20 Kasım 2021 Cumartesi 11:00
Mülteci çocuklara özel sınıf

Fileleftheros’un haberine göre Rum Eğitim Bakanı Prodromos Prodromu’nun dün görüştüğü OELMEK (Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası) Başkanı Kostas Hacisavvas ve OLTEK (Teknik Eğitim Öğretmenler Sendikası) Başkanı Panayotis Lisandru ile yaptığı görüşmede mülteci çocukların Rum tarafında eğitim alabilmesi ve iletişim kurabilmesi için önce Rumca öğrenmesi gerektiğinde uzlaşıya varıldı.
Hacisavvas ile Lisandru,  görüşme sonrasında basına yaptıkları açıklamada Prodromu’dan gelen bu öneriyi benimsediklerini, şimdi hayata geçirilmesini beklediklerini söyledi. 

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Son Güncelleme: 20.11.2021 12:11
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