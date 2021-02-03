Mitsotakis Pazartesi Güney Kıbrıs’a geliyor

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias’ın Londra’yı ziyaret ederek İngiliz dengi Raab ile temas ettiği, Raab’un yarın Ada’ya geleceği, Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis’in de Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastaiadis’le koordinasyon çalışması yapmak üzere önümüzdeki Pazartesi günü Güney Kıbrıs’a geleceği haber verildi.

Rum Yönetimi Başkanı Anastasiadis’in AKEL Kıbrıs Masası Şefi Tumazos Çelebis’in Rum müzakere heyetine katılması isteğine, AKEL “siyasi eşitliği kabul et” şartı koştu.

Politis haberi “Yunan Başbakanı Pazartesi Günü Kıbrıs’ta… AKEL Çelebis’in Müzakere Heyetine Katılımına Evet, Ama Diyor… İngiliz Dışişleri Yarın Kıbrıs’ta Keza İngiltere Gelişmelerdeki Yoğun Perde Gerisi Rolünü Sürdürüyor” başlık ve spotlarıyla aktardı.

Habere göre AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu, partisinin, “Kıbrıs sorunundaki çabasına destek vermek için Anastasiadis’in, nasıl hareket edeceği konusunda ikna edici olması” gerektiğini uzun zamandır dillendirdiğini hatırlattı.

Kiprianu, Anastasiadis’in Çelebis talebini AKEL’e iletmeden önce basına sızdırış olmasının, Rum Başkanlık Sarayı’nın izlenim yapma çabası olarak yorumlayıp hoşnutsuzluk belirtti. AKEL’in, gerekmesi halinde Anastasiadis’e 5+1’den önce de yardım etmeye karşı olmadığını kaydeden Kiprianu, partisinin, Anastasiadis’in siyasi eşitliği kabul etmeye niyetli olduğuna ve bundan sonra AKEL’in sunduğu önerileri takip edeceğine ikna olması halinde Çelebis’in Rum müzakere grubuna katılmasında ısrarlı olduğunu vurguladı.

Haberde Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis’in 5+1 konferans öncesinde hareket koordinasyonu sağlamak ve Rum Yönetimi Başkanı Anastasiadis ile bugüne kadar yaptıkları temaslar hakkında bilgi alış verişinde bulunmak üzere Pazartesi günü Rum tarafına gelmesinin beklendiği, Perşembe günü (yarın) de İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab’ın temaslarda bulunmak üzere Ada’ya geleceği kaydedildi.

Raab’ın, Londra’yı ziyaret eden Yunan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias ile de temas ettiğini, bu çerçevede Doğu Akdeniz’deki gelişmeleri ve Kıbrıs sorununu ele aldıklarını yazan gazeteye göre, Dendias-Raab görüşmesinde Doğu Akdeniz bölgesindeki gelişmeler ve Kıbrıs sorunu ele alındı. Dendias Kıbrıs sorununun çözümünün iki bölgeli iki toplumlu federasyona dayanmasının “önemine” işaret etti.

BM’NİN VE İNGİLTERE GİBİ ÜLKELERİN ROLÜ…

Gazetenin Rum Haber Ajansı’na (KİPE) dayanarak aktardığına göre, İngiliz bir diplomatik kaynak, “Londra’nın gayriresmî konferansın yeni bir resmî müzakere turunu gündeme getirmesini umduğunu ve bütün tarafların (5+1 konferansa) şartsız katılmasında uzlaşılmasının önemli olduğunu” söyledi. Aynı kaynaklar Türk ve Kıbrıs Türk taraflarının tutumu ile ilgili soruya karşılık “BM’nin ve İngiltere gibi çözüm isteyen ülkelerin rolünün, iyi niyet göstergesi olabilecek yakınlaşma olanakları saptamak ve işaret etmek olduğunu” söylediler.

Gazete gayriresmî konferansın içeriğine dair kaygı da bulunduğunu, her duruma karşı alternatif senaryolar ile ilgili yoğun perde gerisi çalışma yapıldığını belirtti; “AB’nin bu aşamadaki, bütün taraflara AB’ye tek devletin üye olmasından başka bir şeyi kabul edemeyeceğini söyleyerek AB içerisinde iki devlet öngörülerine son verme” tavrının da çok önemli olduğunu ekledi.

Alithia “5’li Konferans Arifesinde Hararetli İstişareler… Dün Londra’da Görüşen İngiltere-Yunanistan Dışişleri Bakanları Kıbrıs Sorununu da Ele Aldı” başlıklı haberinde Dendias’ın dün öğleden sonra Rum dengi Nikos Hristodulidis’i telefonla arayarak Raab ile temasları hakkında bilgi verdiğini ve Kıbrıs sorununda bundan sonra atacakları adımları görüştüklerini yazdı.

Raab’ın Perşembe günü Ada’ya gelerek Rum tarafında Hristodulidis ve Anastasiadis, KKTC’de de Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile görüşeceği belirtilen haberde, görüşmelerdeki ana gündem konusunun 5+1 gayriresmî konferans ve müzakerelerin yenden başlaması için ortak zemin bulunması olmasının beklendiği kaydedildi.

DÖNEM BAŞKANI SLOVENYA’NIN DIŞİŞLERİ BAKANI DA GELİYOR

Habere göre Rum Dışişleri Bakanı Hristodulidis AB dönem başkanlığını devralan Slovenya’nın Dışişleri Bakanı’nın (Miroslav Cerar) önümüzdeki Cumartesi günü, Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis’in de Pazartesi günü Güney Kıbrıs’a geleceğini açıkladı.

ÇAVUŞOĞLU-TATAR ORTAK AÇIKLAMASI RUM BASININDA

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun KKTC temaslarını yakın takibe alan Rum gazeteleri dün gerçekleşen Cumhurbaşkanı Ersin Tatar-Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu görüşmesi ve ardından yapılan basın açıklamasını okurlarına şu başlıklarla aktardı:

Politis “Çavuşoğlu: Federasyonu Siyasi Eşitlikle Bitirdik… Mevlüt Çavuşoğlu 5+1 Öncesinde Ada’da İki Devlet Anlatısında Israrlı”

Alithia “Çavuşoğlu-Tatar Görüşmesi… İki Devlet Çözümünde Israr Ediyorlar”

Haravgi “Siyasi Eşitlik Yoksa Egemen Eşitlik… Çavuşoğlu ve Tatar Federasyon Müzakeresi Olmayacağını Yeniden İletiyor”

Fileleftheros “Ankara AB’nin Çözüm Şekline Karışmasını İstemiyor… Çavuşoğlu-Tatar Adımlarını Koordine Ediyor” ve “AB’ye Laf Düşmez… Çavuşoğlu Avrupa’nın İki Devlet Çözümünü Reddetmesinden Rahatsızlığını Gösterdi”