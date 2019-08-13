Mikis Theodorakis’ten dostluk mesajı

Yunan besteci Mikis Theodorakis’in, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın son röportajına atıfta bulunarak, Türkiye’nin “rakip ülkeden ortak ülkeye dönüşmesi” çağrısı yaptığı bildirildi.

Haravgi gazetesi, Theodorakis’in Yunanistan’da yayın yapan “Ta Nea” gazetesine mektup göndererek, kendisinin 1986 yılında oluşturmak için girişimde bulunduğu “Yunanistan-Türkiye Dostluk Grubu”nu anımsattığını ve Türkiye’nin “her daim komşu ülke olarak kalacağını” belirttiğini yazdı.



Habere göre Theodorakis, “Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in de, Güney Kıbrıs’ın sözde ‘Münhasır Ekonomik Bölgesi’nin sınırları belirlenirken, Kıbrıslı Türklerin katılımını ‘çok olumlu unsur’ olarak değerlendirmediğini” ancak bunun olmasının Kıbrıs’ta esaslı barış sağlanmasına yönelik büyük bir adım olacağını ifade etti.