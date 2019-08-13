Mikis Theodorakis’ten dostluk mesajı

Yunan besteci Mikis Theodorakis’in, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın son röportajına atıfta bulunarak, Türkiye’nin “rakip ülkeden ortak ülkeye dönüşmesi” çağrısı yaptığı bildirildi.
Haravgi gazetesi, Theodorakis’in Yunanistan’da yayın yapan “Ta Nea” gazetesine mektup göndererek, kendisinin 1986 yılında oluşturmak için girişimde bulunduğu “Yunanistan-Türkiye Dostluk Grubu”nu anımsattığını ve Türkiye’nin “her daim komşu ülke olarak kalacağını” belirttiğini yazdı.
Yunan besteci Mikis Theodorakis’in, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın son röportajına atıfta bulunarak, Türkiye’nin “rakip ülkeden ortak ülkeye dönüşmesi” çağrısı yaptığı bildirildi.