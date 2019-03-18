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“Mesarya’yı deldiler, Trodos’u buldular”

“Mesarya’yı deldiler, Trodos’u buldular”

18 Mart 2019 Pazartesi 10:47
“Mesarya’yı deldiler, Trodos’u buldular”

Lefkoşa, 18 Mart 19 (.): Fileleftheros son dönemde hidrokarbon aramaları için Ada’nın kara bölümlerinde değil deniz bölgesinde yoğunlaşılmasının  tesadüf olmadığını belirterek, 1974 öncesinde “Forest Oil Corporation” isimli şirketin Lefkonuk’ta sondaj yaptığını ancak sonucun hüsran olduğunu bildirdi.

Gazete, “Mesarya’yı Deldiler Trodos’u Buldular”  başlıklı haberinde Rum Jeoloji Dairesi Müdürü Kostas Konstantinu’yu kaynak göstererek “Forest Oit Corporation” şirketinin sondajında 3 bin 295 metre derinliğe indiğini, 2 bin 524 metre ile 2 bin 228 metre arasındaki katmanın  Trodos’un ofiyolit kılcal damarları, kayaları ile karşılaşıldığını yazdı.

Gazete “yerin altında ne olduğu, çok önceden yapılan 3 bin 295 metre derinliğindeki sondaj çalışması nedeniyle  biliniyordu, bu yüzden Türklerin daha sonra petrol bulmak için Lefkonuk’ta sondaj yaptıklarında,  olguları bilenler, (bu sondajın) sadece maytap olduğunu biliyordu” ifadesini kullandı.

Son Güncelleme: 18.03.2019 14:46
Anahtar Kelimeler:
Mesaryayı Deldiler Trodosu Buldular
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