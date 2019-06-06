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Memi göletindeki çalışmalar 6 yaşındaki Sierra’nın bulunması için yeniden başlıyor

Memi göletindeki çalışmalar 6 yaşındaki Sierra’nın bulunması için yeniden başlıyor

06 Haziran 2019 Perşembe 08:55
Memi göletindeki çalışmalar 6 yaşındaki Sierra’nın bulunması için yeniden başlıyor

RMMO subayı Nikos Metaksas’ın öldürdüğü 7 kişiden ( 5’i kadın ve 2’si çocuk) birisi olan 6 yaşındaki Sierra’nın cesedine ulaşılması için Memi göletindeki çalışmaların yeniden başlayacağı belirtildi.

Fileleftheros gazetesi, Metaksas’ın öldürdüğü 7 kişiden 6’sının cesedine ulaşıldığını, geriye sadece yine aynı kişi tarafından öldürülen Mary Rose’un 6 yaşındaki kızı Sierra’nın bedenine ulaşılmasının kaldığını belirtti. 

Habere göre “Kırmızı Göl’”deki cesetlerin aranması çalışmalarına katılan Brasal Dalgıçlık Hizmetleri Müdürü Edward Branko, Memi göletine ilişkin olarak yaptığı açıklamada oradaki koşulların farklı olduğunu, Memi göletinin daha derin olduğunu ifade etti.

Branko, oradaki derinliğin, “Kırmızı Göl’”deki gibi 20 metre değil, 60 metre olduğunu, ancak buradaki suyun daha berrak olduğunu ve orada  çarşafa sarılmış, çimento bloğuyla küçük bir çocuk cesedi arayacaklarını ve tüm imkanları kullanacaklarını söyledi.

Öte yandan Alithia gazetesi EMAK (Özel Afet Müdahale Birimi) ekiplerinin, robot kameralarla birlikte Memi göletindeki araştırmalara bugün de devam edeceğini yazdı.

Gazete araştırmaların, tüm gerekli ekipmanların Memi göletine taşınmasına kadar, dalgıçlar olmadan devam edeceğini de belirtti.

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Habere göre Rum İtfaiye Müdürü Markos Trangalos, ilerleyen saatlerde Sonar sistemiyle birlikte göletin haritası içerisinde ortaya konulan belirli hedeflerin incelenmesinin gerçekleştirileceğini ifade etti.

Trangalos, araştırmalara katılacak olan ekibin çalışmasının, Memi göletindeki alanın daha geniş, suyun daha derin  olması nedeniyle Kırmızı Göl’e göre, çok daha zor olacağını  söyledi.

Trangalos burada valiz değil küçük bir çocuğunun bedenini arayacaklarını ifade etti.

Gazete haberinde ayrıca Metaksas’ın, Badoo sohbet sitesi aracılığıyla konuştuğu 3 kadının da-bunların öldüğü anlamına gelmeksizin- aranmakta olduğunu yazdı.

Gazete bu kişilerin kayıp olarak bildirilmediğine dikkat çekerken bu kişilerin muhtemelen yurt dışında olduğunu belirtti.

METAKSAS’A YENİ TUTUKLAMA EMRİ

Öte yandan Fileleftheros gazetesi seri cinayeti işleyen RMMO subayı Nikos Metaksas’ın, tutukluluk emrinin 7’inci kez uzatılması için bugün mahkeme önüne çıkarılmasının da beklendiğini yazdı.

Son Güncelleme: 06.06.2019 12:33
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