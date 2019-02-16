Mckenzi binası’nın yıkımı için Rum İçişleri Bakanlığı’na bir ay süre

Kıbrıslı Türk Reimond Riza’nın Larnaka’da bulunan arazisinde yer alan ve “McKenzie Binası” olarak bilinen yerleşkelerin yıkılması konusunda Rum mahkemesi Rum İçişleri Bakanlığı’na bir ay süre verdi.

Politis ve diğer gazeteler, Larnaka Kaza Mahkemesi’nde dün gerçekleştirilen duruşmada, Kıbrıs Türk Malları Vasiliği olarak Rum İçişleri Bakanı Konstantinos Petridis’in ifade vererek, mahkemenin 21 Ocak 2016 tarihli ilk kararına bugüne kadar neden uyulmadığını izah ettiğini yazdılar.

Habere göre mahkeme, söz konusu binanın 22 Mart tarihine kadar yıkılması ve taşınmaz malın Kıbrıslı Türk sahibine iade edilmesi kararını verdi.

Rum İçişleri Bakanı Petridis ise, duruşma sonrasında basına yaptığı açıklamada, ilk mahkeme kararının yerine getirilmemesinin sebebinin, taraflar arasında uzlaşı sağlamak olduğu iddiasında bulunarak, Güney Kıbrıs’ta diğer Kıbrıs Türk taşınmazlarını kullananların durumuna yönelik endişeleri de yanıtladı.

Petridis, Güney Kıbrıs’ta bulunan diğer Kıbrıs Türk taşınmazlarını kullananların endişe etmemesi gerektiğini, bu konudaki yasanın bugüne kadar gerekli işlevi gördüğünü belirterek, McKenzie binası ve üzerinde bulunan arazinin tam olarak Kıbrıslı Türk malı sayılmadığı ve ilgili yasaların hükümleri altında bulunmadığını iddia etti.

Petridis, McKenzie binası ve söz konusu arazinin durumunun Güney Kıbrıs’taki diğer tüm Kıbrıslı Türk taşınmazlarında farklı olduğunu da savundu.

