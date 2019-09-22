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Maraş kökenli Rumlardan “barışçıl” etkinlik

Sözde “Maraş Belediyesi’nin”, 26 Eylül Perşembe günü saat 18.30’da, Kıbrıs’taki Birlemiş Milletler (BM) Barış Gücü’nün (UNFICYP) Lefkoşa havalimanındaki kontrol noktası dışında, “barışçıl” bir etkinlik düzenleyeceği belirtildi.

Maraş kökenli Rumlardan “barışçıl” etkinlik

Sözde “Maraş Belediyesi’nin”, 26 Eylül Perşembe günü saat 18.30’da, Kıbrıs’taki Birlemiş Milletler (BM) Barış Gücü’nün (UNFICYP) Lefkoşa havalimanındaki kontrol noktası dışında, “barışçıl” bir etkinlik düzenleyeceği belirtildi.

22 Eylül 2019 Pazar 08:52
Maraş kökenli Rumlardan “barışçıl” etkinlik

Sözde “Maraş Belediyesi’nin”, 26 Eylül Perşembe günü saat 18.30’da, Kıbrıs’taki Birlemiş Milletler (BM) Barış Gücü’nün (UNFICYP) Lefkoşa havalimanındaki kontrol noktası dışında, “barışçıl” bir etkinlik düzenleyeceği belirtildi.
Alithia gazetesi, sözde “Maraş belediyesinin”, BM Genel Sekreteri’ne, Türkiye’den BM Güvenlik Konseyi’nin Maraş’ın yasal sakinlerine iade edilmesini öngören kararlarını başka bir gecikme olmadan hayata geçirmesini istemesi konusunda çağrıda bulunulması için etkinliği düzenleyeceğini yazdı.

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Gazete, belediyenin etkinliğe katılmak isteyenlere yardımcı olunması için, Limasol ve Larnaka’dan otobüs kaldıracağını da ekledi.
 

Son Güncelleme: 22.09.2019 11:55
Anahtar Kelimeler:
Sözde Maraş Belediyesi Etkinlik
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