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Maraş açılımı toplantısı Rum basınında

KKTC Başbakanlığı himayesinde ve TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın da katılımıyla Kapalı Maraş’taki Ordu Evi’nde dün gerçekleştirilen “Hukuki, Siyasi ve Ekonomik Yönleriyle Kapalı Maraş Açılımı” toplantısı Rum medyasında geniş yer buldu. 

Maraş açılımı toplantısı Rum basınında

KKTC Başbakanlığı himayesinde ve TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın da katılımıyla Kapalı Maraş’taki Ordu Evi’nde dün gerçekleştirilen “Hukuki, Siyasi ve Ekonomik Yönleriyle Kapalı Maraş Açılımı” toplantısı Rum medyasında geniş yer buldu. 

16 Şubat 2020 Pazar 08:58
Maraş açılımı toplantısı Rum basınında


Fileleftheros haberini “Oktay Maraş Konusunda Meydan Okuyor…  Kıbrıs Türk Örgüt ve Hareketlerinden Türk Maharetlerine Karşı Protesto Eylemi” başlığıyla aktardı. 
Gazeteye göre, sözde “Maraş Belediye Başkanı” Simos Yoannu, Rum Haber Ajansı’na (KİPE) açıklamasında, Rum Dışişleri Bakanı’nın konu hakkında BM Genel Sekreterliği’ne, Güvenlik Konseyi daimi üyesi 5 ülkenin Rum tarafındaki büyükelçiliklerine konuyla ilgili mektuplar gönderdiğini söyledi. BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs’taki Özel Temsilcisi ve Barış Gücü Misyon Şefi Elizabeth Spehar ile bir görüşme ayarlamasının beklendiğini söyleyen Yoannu, “Bu tür hareketler, işgal bölgelerindeki sözde seçimler sonrasında müzakere perspektifine bomba niteliğindedir” yorumunda bulundu.

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Altihia manşete çektiği haberini, “Sözlerden ve Tehditlerden Eylemlere geçiyorlar… Ankara ve Tatar-Özersay, Dün Kapalı Maraş’ta Şenlik-Görüşme Düzenledi… Kentin Derhal Açılmasına Dair Meydan Okuyan Açıklama ve Taahhütler Resitali… Türk Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Yardımcısı Fuat Oktay Gelmek İçin Pasaport Göstermedik. KKTC Toprağındayız dedi” başlık ve spotlarıyla aktardı. 
Haftalık Simerini “Maraş İçin Yol Haritası... Sahte Devletin Türkiye’nin Mührünü Taşıyan Yeni Emrivakisi” başlığını kullandı. 

 

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Son Güncelleme: 16.02.2020 12:18
Anahtar Kelimeler:
Maraş Açılımı Toplantısı
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