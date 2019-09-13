banner313
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 30°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
103138
ALTIN
272.848
DOLAR
5.6668
STERLİN
7.0651
EURO
6.2796
Suçunu kabul etti
SUÇUNU KABUL ETTİ
Bulduğu cep telefonunu çaldı
CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
Döviz kurları
DÖVİZ KURLARI
Hava durumu
HAVA DURUMU
banner306
Flaş Haber
Tecavüzcü firar etti
Kapat

Lute’dan Anastasiadis’e mektup

Lute, Anastasiadis’in çabalara yönelik çok üretken bağlılığından duyduğu memnuniyeti dile getirerek,en kısa sürede yeniden görüşme arzusunu da ifade etti.

Lute’dan Anastasiadis’e mektup

Lute, Anastasiadis’in çabalara yönelik çok üretken bağlılığından duyduğu memnuniyeti dile getirerek,en kısa sürede yeniden görüşme arzusunu da ifade etti.

13 Eylül 2019 Cuma 11:31
Lute’dan Anastasiadis’e mektup

BM Genel Sekreteri’nin geçici Kıbrıs Özel Danışmanı Jane Holl Lute’un Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’e mektup göndererek “ciddi ilerleme adımları olduğunu ve bunun devam için umuda yol açtığını” söylediği iddia edildi.

Rum haber kaynakları, Rum Hükümet Sözcüsü Prodromos Prodromu’nun yaptığı yazılı açıklamada, BM Genel Sekreterinin Geçici Kıbrıs Özel Danışmanı Jane Holl Lute’un Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’e mektup gönderdiğini duyurduğunu belirttiler.

banner317
Habere göre Lute, Anastasiadis’e gönderdiği mektupta, “son ziyaretinde gerçekleştirdiği temasların ciddi ilerleme adımları atılmasına sebep olduğunu, bunun da devam için yaratıcı bir umudu açtığını” ifade etti.

Anastasiadis’in “çabalara yönelik çok üretken bağlılığından duyduğu memnuniyeti” de dile getiren Lute, “en kısa sürede yeniden görüşme arzusunu” da ifade etti.

Son Güncelleme: 13.09.2019 15:02
Anahtar Kelimeler:
Lute Anastasiadis Mektup
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Çavuşoğlu’nun Kapalı Maraş açıklamasının yankıları…
Çavuşoğlu’nun Kapalı Maraş açıklamasının yankıları…
Dipkarpaz’daki Rum okullarında akşamüstü etkinlikleri başlatılıyor
Dipkarpaz’daki Rum okullarında akşamüstü etkinlikleri başlatılıyor
Girne’deki Askeri Bölgede Meydana Gelen Patlama Rum Basınında
Girne’deki Askeri Bölgede Meydana Gelen Patlama Rum Basınında
Kıbrıslı Rum Göçmen’in Türkiye Aleyhine Ab Mahkemesi’ne Başvurusu İlerletiliyor
Kıbrıslı Rum Göçmen’in Türkiye Aleyhine Ab Mahkemesi’ne Başvurusu İlerletiliyor
İki toplumlu teknik komitelerin rolü güçlendiriliyor
İki toplumlu teknik komitelerin rolü güçlendiriliyor
Akdoğan’daki ilkokuldan Türk bayrağı ve Rauf Denktaş fotoğrafı çalınması olayı…
Akdoğan’daki ilkokuldan Türk bayrağı ve Rauf Denktaş fotoğrafı çalınması olayı…
Anastasiadis’in Açıklamaları Sonrası Hükümet İle Akel Arasında Söz Düellosu Başladı
Anastasiadis’in Açıklamaları Sonrası Hükümet İle Akel Arasında Söz Düellosu Başladı
Akdoğan’dan bayrak çalınması
Akdoğan’dan bayrak çalınması
Rum Yüksek Mahkemesi’nin kararıyla Kıbrıslı Türklere tazminat
Rum Yüksek Mahkemesi’nin kararıyla Kıbrıslı Türklere tazminat
Abd Başkanı Trump Unfıcyp Konusundaki Görüşünü Yineledi
Abd Başkanı Trump Unfıcyp Konusundaki Görüşünü Yineledi

banner253

banner211

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner304

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim