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Limasol’daki vakaların nedeni “B.1.1.7” varyantı

Limasol’da son dönemlerde  koronavirüs vaka sayısında  gözlemlenen patlamanın, İngiltere’deki “B.1.1.7” varyantından kaynaklandığı belirtildi. 

27 Mart 2021 Cumartesi 13:43
Limasol’daki vakaların nedeni “B.1.1.7” varyantı
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Fileleftheros gazetesi, Rum Sağlık Bakanlığı’nın verilerine dayanarak Şubat ayı sonuna kadar Limasol’da görülen vakaların yüzde 58’nin , İngiltere’deki  “B.1.1.7”  varyantıyla ilgili olduğunu yazdı.
Gazete diğer bölgelerdeki verilere de yer vererek Güney Lefkoşa’daki vakaların yüzde 20’sinin, Larnaka’da yüzde 1’inin, Baf’ta yüzde 2’sinin, “Mağusa bölgesinde” yüzde 1’inin , “B.1.1.7”  varyantıyla ilgili olduğunu, yüzde 18’nin ise bölgesinin tespit edilemediğini belirtti. 
Fileleftheros gazetesi bir başka haberinde ise, Güney Kıbrıs’ta son 14 gün içerisinde toplam 5 bin 93 vakanın tespit edildiğini, vakaların yüzde 98.8’nin de yerel bulaş olduğunu yazdı.
En çok vakanın, 2 bin 806  ile yine Limasol bölgesinde görüldüğünü, bunu, bin 238 vakayla  Güney Lefkoşa’nın takip ettiğini belirten gazete, son 14 gün içerisindeki vakaların yüzde 20.6’sının 0-18 yaş arası çocuklar ve gençler olduğunu, 0-9 yaş arası 406(vaka), 10-19 yaş arası ise 642 vakanın belirlendiğini yazdı.
Habere göre, 1-24 Mart arasında, pozitif olan 18 hasta ölürken bunlardan 17’sinin nihai ölüm nedeni koronavirüs olarak belirlendi. 
Gazete ölenlerin yüzde 88’inin de Limasol bölgesinden olduğuna dikkati çekti. 
HÜKÜMET SÖZCÜSÜ DE POZİTİF 
Fileleftheros gazetesi Rum Hükümet Sözcüsü Kiriakos Kusios’un, koronavirüs testinin pozitif çıktığını yazdı.

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Habere göre teyit edilmiş bir koronavirüs vakasıyla temas etmesi nedeniyle ev karantinasında bulunan Kusios, dün yazılı bir açıklama yaparak testinin pozitif çıktığını duyurdu.
Gazete Kusios düne kadar semptom göstermediğini, en az on gün daha ev karantinasında kalacağını yazdı.
Alithia gazetesi Kusios’un, daha önce koronavirüs testinin pozitif çıktığı duyurulan Rum Başkanlığı Basın Bürosu Müdürü Viktoras Papadopulos’un temaslısı olduğunu belirtti. 
VAKA SAYILARI 
Alithia gazetesi, Güney Kıbrıs’ta yapılan 48 bin 484 test sonucunda dün 361 yeni vakanın belirlendiğini yazdı.
Habere göre Rum Sağlık Bakanlığı açıklamasında şu anda 53’ü kritik olmak üzere toplam 196 vakanın hastanede tedavi gördüğünü belirtti. 
Güney Kıbrıs’ta toplam vaka sayısı 43 bin 971’e yükselirken kaybedilen hasta sayısı 248’de kaldı.

 

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Son Güncelleme: 27.03.2021 14:43
Anahtar Kelimeler:
LimasolVakaGüney Kıbrıs
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