Limasol’da iki çocuk kreşten kaçtı, kimse fark etmedi

Limasol’da geçen hafta 3 ve 4 yaşındaki iki çocuğun kreşten kaçtığı ve durumu kimsenin fark etmediği bildirildi.

Politis gazetesi, çocukların uzunca bir süre sokakta dolaştığını ve tesadüfen bir kadın tarafından, okuldan bir buçuk kilometre uzaklıktaki bir yerde fark edilip polise teslim edildiğini yazdı.

Gazete, çocuklardan birinin annesinin, çocuğunu almak için kreşe gittiğini; burada 20 dakika beklediğini ve çocuğunun ortalarda görünmediğini, bunun üzerine okula girerek çocuğunun nerede olduğunu sorduğunu ve okuldaki kimsenin çocuktan haberi olmadığını öğrendiğini kaydetti.



Bunun üzerine annenin hemen polise haber verilmesini talep ettiğini; ancak okul idarecilerinin bunu reddettiğini belirten gazete, annenin bizzat polisi arayarak durumu anlattığını ve birkaç saat sonra polisin çocukları ailelerine teslim ettiğini yazdı.Gazete, çocukların polise okulda bir şey kırdıklarını ve korktukları için okuldan kaçtıklarını söylediklerini belirtirken, iki çocuğun ailelerinin çocuklarını söz konusu kreşe göndermeyeceklerini kaydetti.