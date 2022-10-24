banner386
banner410
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Girne'de sözün bittiği yerdeyiz!
Girne'de sözün bittiği yerdeyiz!
"Cezaya düşen pek çok kişinin aileleri de aftan yararlanabilecek"
"Cezaya düşen pek çok kişinin...
Bu Bölgelerde Yarın 7 Saatlik Elektrik Kesintisi...
Bu Bölgelerde Yarın 7 Saatlik...
KKTC’de Serbest Piyasada Son Durum!
KKTC’de Serbest Piyasada Son Durum!
Bengihan: Anayasa’ya aykırı yapılan istihdamları yargıya taşıyacağız
Bengihan: Anayasa’ya aykırı yapılan istihdamları...
banner404

Limasol’da eroin çetesi çökertildi

Güney Kıbrıs Polisi Narkotik Şube (İKAN) ekiplerinin, Limasol’daki “Kahramanlar Meydanı”nda bulunan umumi tuvaletlerde eroin satışı yapıldığı ve kullanıldığına dair ihbar üzerine düzenlediği operasyonda, eroin satışı yapan çeteyi çökerttiği bildirildi.

24 Ekim 2022 Pazartesi 12:44
Limasol’da eroin çetesi çökertildi

Fileleftheros gazetesi, Limasol’daki “Kahramanlar Meydanı”nda bulunan umumi tuvaletlerde Hindistan uyruklu kişilerden oluşan çetenin, Cumartesi günü polis tarafından gözaltına alındığını yazdı.

Gazete, ilk olarak bölgede şüpheli hareketler sergileyen 23 yaşındaki çete üyesinin, akabinde de tuvalette bulunan 24 ve 29 yaşındaki diğer iki Hintlinin tespit edildiğini kaydetti.

Gazete, 23 yaşındaki şahsın tasarrufunda iki adet, içerisinde eroin kalıntısı bulunan kullanılmış şırınga; tuvaletlerde yapılan aramada da içerisinde 17 gram eroin bulunan 15 paket ile üzerinde eroin kalıntısı tespit edilen hassas terazi bulunduğunu kaydetti.

Haberde, Hintlilerin, eroini kendilerinin kullandığını ve satış yapmadıklarını söyledikleri, ancak yapılan araştırmada, başkalarına uyuşturucu sattıklarının ortaya çıktığı ifade edildi.

Gazete, Hintlilerin Limasol Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldıklarını ve aleyhlerinde 4’er günlük tutukluluk emri verildiğini yazdı.

banner360
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
“KİP Sistemlerinin Gizli Anlaşmaları”
“KİP Sistemlerinin Gizli Anlaşmaları”
Güney'de bıçak tehdidiyle market soygunu
Güney'de bıçak tehdidiyle market soygunu
Okullarda Şiddet Arttı Aileler Kaygılı
Okullarda Şiddet Arttı Aileler Kaygılı
FBI Ajanları Kıbrıs'ta!
FBI Ajanları Kıbrıs'ta!
Fakirlik Sınırındaki Kişilerin Sayısı Azaldı
Fakirlik Sınırındaki Kişilerin Sayısı Azaldı
Anastasiadis, Papa ile görüşmek için Vatikan’a gidiyor!
Anastasiadis, Papa ile görüşmek için Vatikan’a gidiyor!
DAĞDAN KOPAN KAYA PARÇASI ARACIN ÜSTÜNE DÜŞTÜ!
DAĞDAN KOPAN KAYA PARÇASI ARACIN ÜSTÜNE DÜŞTÜ!
78 Yaşındaki Dede Hintkeneviri Yetiştirmekten Tutuklandı
78 Yaşındaki Dede Hintkeneviri Yetiştirmekten Tutuklandı
Erenköy Barikatının Açılması Konusunda Toplantı Yapıldı
Erenköy Barikatının Açılması Konusunda Toplantı Yapıldı
Güney Kıbrıs'ta yeni asgari ücret belli oldu
Güney Kıbrıs'ta yeni asgari ücret belli oldu

banner398

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner411

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim