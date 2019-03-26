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Limasol polisi ticari gemi kaptanını tutukladı

Limasol polisi ticari gemi kaptanını tutukladı

26 Mart 2019 Salı 13:16
Limasol polisi ticari gemi kaptanını tutukladı


Limasol polisinin, daha önce Gazimağusa Limanı’na giriş yapan ticari geminin, 51 yaşındaki Suriyeli kaptanı tutukladığı belirtildi.
Rum haber kaynakları, Rum Liman ve Deniz Polisi’nin, 14 Ocak 2019 tarihinde, kıyı takip sistemi aracılığıyla, Belize bandıralı ticari geminin Gazimağusa Limanı’na giriş yaptığını ve iki gün önce oradan ayrıldığını tespit ettiğini belirtti.
Söz konusu geminin ise dün akşam Limasol Limanı’na demirlemesi üzerine, gemi kaptanı, mahkeme kararıyla, Limasol polisi tarafından tutuklandı.
51 yaşındaki Suriyeli kaptan, “kapalı limana giriş yaptığı ve buradan denize açıldığı” suçlamalarını kabul etti.
Limasol Kaza Mahkemesi önüne bugün çıkarılan 51 yaşındaki kaptan hakkında, bin 800 Euro para cezası verdi.
 

Son Güncelleme: 26.03.2019 16:33
Anahtar Kelimeler:
Limasol Polisi
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