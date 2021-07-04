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Limasol'da çıkan yangında 4 işçi hayatını kaybetti

Rum Hükümet Sözcüsü Marios Pelekanos bu sabah yaptığı açıklamada, 11 uçağın alevleri söndürmek için gökyüzüne döndüğünü ve yangında kayıp olarak bildirilen 4 ölü bulunduğunu söyledi.

04 Temmuz 2021 Pazar 10:55
Limasol'da çıkan yangında 4 işçi hayatını kaybetti

Limasol’da çıkan yangını söndürme çalışmalar günün ilk ışıkları ile havadan ve karadan devam ederken kayıp olarak bildirilen 4 kişinin cansız bedenine ulaşıldığı bildirildi. 

Rum Hükümet Sözcüsü Marios Pelekanos bu sabah yaptığı açıklamada, 11 uçağın alevleri söndürmek için gökyüzüne döndüğünü ve yangında kayıp olarak bildirilen 4 ölü bulunduğunu söyledi.

ARAÇLARI YANMIŞ HALDE BULUNDU

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İçişleri Bakanı Nicos Nourris, Odou bölgesindeki bir çiftçinin Mısır uyruklu 4 işçisinin arabalarının yanmış halde bulunduğunu açıkladı. 

BÖLGENİN HARİTASI ÇIKARILIYOR

Vavatsinias'ta kurulan Kontrol Merkezi'nde konuşan Pelekanos, drone görüntülerinin bölgenin haritasını çıkardığını söyledi.

Pelekanos, Odou ve Ayios Vavatsinias arasındaki yangının bulunduğu noktanın, hem uçakların hem de itfaiye ve acil servis araçlarının ulaşması zor bir bölge olduğunu belirtti.

Pelekanos, "Önümüzdeki birkaç saat içinde Yunanistan'dan bir uçağın da yangınla mücadeleye katılmasını bekliyoruz. Maalesef ikinci uçak teknik bir sorundan dolayı Yunanistan'a dönmek zorunda kaldı. Ayrıca İsrail'den iki uçak bekleniyor ve İtalya'dan da iki uçak geleceği bilgisini aldık” dedi.

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