banner313
banner321
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 30°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
96271
ALTIN
269.354
DOLAR
5.5931
STERLİN
6.7750
EURO
6.2106
Sürücülerin dikkatine!
SÜRÜCÜLERİN DİKKATİNE!
Gazimağusa’da uyuşturucu
GAZİMAĞUSA’DA UYUŞTURUCU
Askerler tarafından yakalandı
ASKERLER TARAFINDAN YAKALANDI
Eşini darp etti
EŞİNİ DARP ETTİ
banner306

“Kültürel miras elçileri” projesine büyük ilgi

40-50 kişilik projeye iki taraftan 600 genç başvurdu

“Kültürel miras elçileri” projesine büyük ilgi

40-50 kişilik projeye iki taraftan 600 genç başvurdu

19 Ağustos 2019 Pazartesi 09:10
“Kültürel miras elçileri” projesine büyük ilgi

İki Toplumlu Kültürel Miras Teknik Komitesi’nin, Kıbrıslı Türk ve Rum gençlerin önüne “Kültürel Miras Elçileri” isimli bir program koyduğu, her iki toplumdan 40-50 kişiyi aşmaması gereken programa 600 başvuru yapıldığı bildirildi.
Haravgi, Komitenin  Ada’daki UNDP ofisi yöneticisi Tiziana Zennaro’nun fikri olan Kültürel Miras Elçileri projesinin iki toplumdan gençleri yakınlaştırdığı inancında olduğuna işaret etti ve Komite’nin Kıbrıslı Rum eş başkanı Takis Hacidimitriu’nun projeyle ilgili anlattıklarını aktardı.
Habere göre “fikir, anıtlar konusunda işbirliği yapmaları için gençlere gitmemizdi” diyen Hacidimitriu gençlerin çok büyük ilgi gösterdiğini, genç Kültür Elçisi sayısının 40-50’yi geçemeyecek olmasına rağmen her iki taraftan toplam 600 gencin başvurduğunu söyledi 
“Komitemizin yeni faaliyet döneminde bu büyük ilgiyi nasıl değerlendireceğimize bakmamız gerekecek. Bu gençler  kültürel miras anıtlarının tarihini öğrenecekleri programlara katılacaklar ve ardından bu anıtları toplumlarına tavsiye edecekler.  Diğer insanlar ile bir iletişim köprüsü olacaklar” diyen Hacidimitriu “genç elçilerin”, seçildikten sonra Brüksel’e gitme fırsatı da bulacaklarını, projenin AB tarafından finanse edildiğini anlattı.

banner317
Haberde Kültürel Miras Komitesi’nin on yaşına kadar olan Kıbrıslı Türk ve Rum çocuklara yönelik bir eylemi daha bulunduğu, anıtlar hakkında uzman personelden bilgi alan çocukların daha sonra anıtların resimlerini, kukla tiyatrosu yaptıkları belirtildi. 
Habere göre Hacidimitriu “Anıtları restore etmekle kalmıyor, ülke için farklı bir geleceğe, bir uzlaşı, dostluk, birliktelik ve iletişim yöntemine yatırım da yapıyoruz” ifadesini kullandı. 

 

Son Güncelleme: 19.08.2019 13:04
Anahtar Kelimeler:
Kültürel Miras Elçileri
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ara bölgede film festivali
Ara bölgede film festivali
Kara para tartışmaları sürüyor
Kara para tartışmaları sürüyor
Prodromu, Türkiye’nin “tutum değiştirmesini“ umut ediyor
Prodromu, Türkiye’nin “tutum değiştirmesini“ umut ediyor
Limasol’daki Osmanlı Eserleri Dökülüyor
Limasol’daki Osmanlı Eserleri Dökülüyor
Anastasiadis aleyhindeki iddialara yanıt verdi
Anastasiadis aleyhindeki iddialara yanıt verdi
Prodromu’nun söyleşisi...
Prodromu’nun söyleşisi...
“Referans şartlarında anlaşma hazır” iddiası...
“Referans şartlarında anlaşma hazır” iddiası...
Derinya’da iki toplumlu etkinlik
Derinya’da iki toplumlu etkinlik
Güney Kıbrıs’ta ticari denge açığı 2 milyar 400 milyon Euro
Güney Kıbrıs’ta ticari denge açığı 2 milyar 400 milyon Euro
Güney Kıbrıs’ta yaz dönemi av sezonu yarın başlıyor
Güney Kıbrıs’ta yaz dönemi av sezonu yarın başlıyor

banner253

banner211

banner322

banner226

banner301

banner290

banner320

banner302

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim