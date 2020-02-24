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Koronavirüsünün İtalya’da yayılması nedeniyle Güney’de de alarm

Korona virüsünün İtalya’da hızla yayılması dolayısıyla, Yunan Sağlık Bakanlığının dün akşam olağanüstü bir toplantı yaptığı, öte yandan Rum tarafındaki yetkili birimlerin de alarma geçtiği haber verildi.

Koronavirüsünün İtalya’da yayılması nedeniyle Güney’de de alarm

Korona virüsünün İtalya’da hızla yayılması dolayısıyla, Yunan Sağlık Bakanlığının dün akşam olağanüstü bir toplantı yaptığı, öte yandan Rum tarafındaki yetkili birimlerin de alarma geçtiği haber verildi.

24 Şubat 2020 Pazartesi 10:22
Koronavirüsünün İtalya’da yayılması nedeniyle Güney’de de alarm
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Korona virüsünün Çin dışında diğer ülkelerde de hızla yayılmasıyla ilgili haberler Rum basınında geniş yer bulurken, Alithia gazetesinde yer alan haberde ise Rum Sağlık Bakanlığının açıklamasına yer verildi.
Gazeteye göre, Rum Sağlık Bakanlığı, Larnaka Havalimanı’nda şüpheli bir korona virüsü vakası bulunduğu konusunda “sigmalive.com” web sitesinde yer alan haberin ardından açıklama yaparak, böyle bir vaka bulunmadığı gibi, korona virüsüyle ilgili herhangi bir vakanın da araştırılmadığını ifade etti.
Rum Sağlık Bakanlığı, buna paralel olarak, basın yayın organları dahil olmak üzere herkesin kamu sağlığı konularıyla ilgili haberler yayımlarken gerekli hassasiyeti ve dikkati göstermesi gerektiğini aynı zamanda vatandaşlar arasında gereksiz bir panik ve endişeye neden olan yanlış bilgilendirmeden kaçınılması için, ellerindeki bilgileri Sağlık Bakanlığından teyit etmeleri gerektiğine de işaret etti.

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Öte yandan, Rum İşverenler ve Sanayiciler Federasyonunun (OEV)bugün üyeleri ve dört bakanlığın genel müdürleriyle, durumla ilgili analizlerini dinlemek için bir toplantı yapmasının beklendiğini de yazan gazete, yapılan araştırmaya göre, şu ana kadar Çin’deki korona virüsü salgınının sonucu olarak, ticaret açısından küçük fakat endişe verici olmayan gecikmeler görüldüğünü belirtti.
Araştırmanın sonuçlarıyla ilgili açıklama yapan OEV Başkanı Mihalis Andoniyu, tüm sektörlerde faaliyet gösteren Rum işletmelerinin yüzde 78’inin şu ana kadar durumdan hiç etkilenmediklerini, yüzde 22’lik bir kısmın ise ortaya çıkan veya çıkması beklenen gecikmelerden küçük veya orta derecede etkilendiklerini sözlerine ekledi.
Politis gazetesinde yer alan bir haberde ise, Rum Sağlık Bakanlığının okul müdürlüklerine konuyla ilgili bir genelge göndererek, başta hijyen olmak üzere bazı önlemlere uymalarını istediği haber verildi.
                        
 

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Son Güncelleme: 24.02.2020 13:34
Anahtar Kelimeler:
Güney Kıbrıs Koronavirüs Alarm
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