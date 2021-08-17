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Koronavirüs hastalarının yüzde 87’si aşısız

Güney Kıbrıs’ta referans hastanesinde koronavirüs tedavisi gören ve aşısız olan hasta oranının yüzde 87’ye düştüğü belirtildi. 

17 Ağustos 2021 Salı 12:30
Koronavirüs hastalarının yüzde 87’si aşısız

Alithia gazetesi referans hastanesi olarak hizmete veren “Mağusa Hastanesi” Genel Müdürü Amalia Hacıyanni’nin Rum Haber Ajansı’na konuyla ilgili yapmış olduğu açıklamalara yer verdi. 
Habere göre, Hacıyanni, hastanede şu anda 59 kişinin tedavi gördüğünü, bunlardan 9’unun sıkı takibi gerektiren ileri bakım ünitesinde olduğunu, en genç hastanın 34, en yaşlı hastanın ise 92 yaşında olduğunu söyledi.
Hacıyannis tedavi gören hasta sayısının yaş ortalamasının 60 olduğunu da belirtti. 
Hacıyannis, 13 Ağustos tarihinde hastanede tedavi gören aşısız hasta oranının yüzde 90 olduğunu, bu oranın bu hafta ise yüzde 87’ye gerilediğini ifade etti. 


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6 ÇOCUK SAHİBİ 50 YAŞINDAKİ ADAM KORONAYA YENİLDİ 
Alithia gazetesi bir başka haberinde Oroklini sakini 50 yaşındaki “Makis” olarak bilinen, 6 çocuk babası Prodromos Prodromu’nun koronavirüsten öldüğünü yazdı.
Prodromu’nun bölgede tanınmış dondurma salonuna sahip olduğunu yazan gazete, Prodromu’nun ölümünün Oroklini bölgesinde büyük üzüntüye neden olduğunu da belirtti. 

 

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Son Güncelleme: 17.08.2021 12:40
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