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Koronavirüs Bulaşma Zinciri Büyüyor

Güney Kıbrıs’ta, dün 17 yeni koronavirüs vakasının tespit edilmesiyle, bulaşma zincirinin büyüdüğüne dikkat çekildi. 

29 Eylül 2020 Salı 11:55
Koronavirüs Bulaşma Zinciri Büyüyor
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Güney Kıbrıs’ta, dün 17 yeni koronavirüs vakasının tespit edilmesiyle, bulaşma zincirinin büyüdüğüne dikkat çekildi. 
Alithia gazetesi “Futbol ve Limasol’daki Şirketteki Zincirler Büyüyor” başlıklı haberinde Güney Kıbrıs’ta yapılan 2 bin 465 test sonucunda 17 yeni vakanın tespit edildiğini, bunlardan çoğunun ise Larnaka’daki kontrollerden ve temas zincir takibinden ortaya çıktığını yazdı.
Gazete, vakalardan bir tanesinin, Ethniku Ahnas futbol takımındaki futbolcunun yakın çevresinden olan bir başka futbolcu olduğuna dikkati çekti. 
Habere göre Rum Sağlık Bakanlığı açıklama yaparak halkı tedbirli olmaları konusunda bir kez daha uyardı.
Öte yandan Fileleftheros gazetesi, Rum ağlık Bakanlığının açıklamasına dayanarak yerel vakalarda artış gözlemlendiğini, bulaşma zincirinin ise sadece Larnaka bölgesinde değil tüm bölgelerde tespit edilmeye başlandığını yazdı. 

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Gazete Güney Kıbrıs’taki pandemi hastanesinde şu an 15 kişinin tedavi gördüğünü de belirtti. 
AHNA’DA TESTLERE BAŞLANDI 
Alithia gazetesi bir başka haberinde, “Ahna”(Düzce) bölgesinde, “Ethniku Ahna” kulübünde  27 kişiye  koronavirüs tanısı konması nedeniyle, çevre halkına yönelik test yapılmaya başlandığını yazdı.
Habere göre “Ahna”(Düzce) Muhtarı Nikos Vasilas yaptığı açıklamada amacın, bölgenin koronavirüsten temizlenmesi  ve yayılmanın önlenmesi  olduğunu belirtti.
Vasilas, bölgede toplam 500 testin yapılacağını da söyledi.   

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Son Güncelleme: 29.09.2020 12:14
Anahtar Kelimeler:
Limasoldaki Şirketteki Zincirler BüyüyorGüney Kıbrıs
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