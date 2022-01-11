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KKTC’den büyük miktarda tütün ürünü kaçakçılığı iddiası

Limasol’da sakin 57 yaşındaki bir şahsın, KKTC’den Güney Kıbrıs’a gümrüksüz tütün ürünleri kaçakçılığı yaptığı gerekçesiyle dün Rum polisi tarafından tutuklandığı haber verildi.

11 Ocak 2022 Salı 14:45
KKTC’den büyük miktarda tütün ürünü kaçakçılığı iddiası

Söz konusu şahsın benzer konular yüzünden geçmişte de Rum polisini uğraştırdığını yazan Haravgi gazetesi, şahsın tasarrufunda büyük miktarda gümrüksüz tütün ürünü bulundurmaktan dün tutuklandığını ve ele geçirilenlerin, bugüne kadar Güney Kıbrıs’ta tespit edilen en büyük miktar olduğuna dikkat çekti.

Gazete, söz konusu şahsın bir depoda, KKTC’den geldiği iddia edilen ve on binlerce Euro’luk değere sahip olan ürünler sakladığı ve bunları büfelere ve başka ticari yerlere dağıttığı yönünde ihbar alan Rum polisinin, söz konusu şahsı takibe aldığını ve Omonia bölgesinde bulunan bir depoda söz konusu şahsa ait 975 kilo tütün, 749 bin 520 sigara paketi aynı zamanda 80 binden fazla elektronik sigara ele geçirildiğini kaydetti.

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Ele geçirilen ürünlerin toplam değerinin 52 bin Euro olduğunu, bunların ödenmemiş vergi ve harçlarının ise 350 bin Euro civarında olduğunu yazan gazete, şahsın tasarrufunda ayrıca yaklaşık 7 bin Euro, çeşitli çekler ve 103 bin Türk lirası bulunduğunu da belirtti.

Gazete şahsın tutuklanarak Limasol Kaza Mahkemesi’ne sevk edildiğini ve 7 gün gözaltında kalacağını ekledi.

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Son Güncelleme: 11.01.2022 16:00
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