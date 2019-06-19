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KKTC’deki mallarla ilgili arşiv Anastasiadis’e teslim edildi

KKTC’deki mallarla ilgili arşiv Anastasiadis’e teslim edildi

19 Haziran 2019 Çarşamba 09:45
KKTC’deki mallarla ilgili arşiv Anastasiadis’e teslim edildi

KKTC’deki mallarla ilgili arşivin dün, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’e teslim edildiği bildirildi.
Alithia gazetesi, Rum “Ağırlığın Eşit Paylaşımı Birimi” Başkanı Akis Puros’un yaptığı açıklamada, Anastasiadis ile yaptıkları görüşmenin olumlu geçtiğini ve arşivde, KKTC’de bulunan malın sahibinin kim olduğu, malın değeri ve mal sahibinin devletten ne kadar yardım aldığının açıkça görüldüğünü söylediğini yazdı.

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Haberde, arşivin yeni, adil ve rasyonel bir politika belirlemede faydalı bir çalışma olduğu belirtildi.
 

Son Güncelleme: 19.06.2019 12:57
Anahtar Kelimeler:
Kktcdeki Rum Malları
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