KKTC’de demirlediği için Güney’de tutuklandı

Alihtia ve Fileleftheros’un haberine göre, Malta bandıralı tankerin 60 yaşındaki Romen kaptanı, 1 Ağustos Pazar günü Vasiliko’daki Rum Elektrik İdaresi (AİK) terminalindeki denetimde, tankerin 14 Ekim 2020’de Mağusa Boğazı’nda demirlediği belirlenerek tutuklandı.
04 Ağustos 2021 Çarşamba 11:15
Alihtia ve Fileleftheros’un haberine göre, Malta bandıralı tankerin 60 yaşındaki Romen kaptanı, 1 Ağustos Pazar günü Vasiliko’daki Rum Elektrik İdaresi (AİK) terminalindeki denetimde, tankerin 14 Ekim 2020’de Mağusa Boğazı’nda demirlediği belirlenerek tutuklandı.
Son Güncelleme: 04.08.2021 11:33