Güney Kıbrıs’ta kaçak işçi çalıştırılmasının önüne geçilmesini ve Kıbrıslı Türk çalışanların bazı haklarında iyileştirmeler yapılmasını amaçlayan Bakanlar Kurulu kararı, ilgili çevrelerce görüşülmeye devam ediliyor.

Fileleftheros gazetesi, kaçak işçi çalıştırılmasının önlenmesi ve Kıbrıslı Türk işçilerin bazı haklarının verilmesi yönünde Bakanlar Kurulu'nca alınan kararların bugün Çalışma Bakanlığı’nda yapılacak İşçi Danışma Konseyi toplantısında ele alınacağını yazdı.

Gazete, kaçak işçi çalıştırılmasının önlenmesi amacıyla alınan bazı önlemlerin hukuki düzenleme gerektirdiğini, bu durumun da bazı işveren kesimlerinde endişeye yol açtığını belirtirken, gerek kaçak işçi çalıştırılmasının önlenmesi gerekse Kıbrıslı Türk işçilerin bazı haklarının sağlanmasına ilişkin maddelere haberinde yeniden yer verdi.

Gazeteye göre alınan Bakanlar Kurulu kararında, Kıbrıslı Türklere yönelik “hak sahibi olanlara dulluk maaşı bağlanması ve AB normları ile çalışma hayatına ilişkin bazı eğitim ve seminerlere katılabilmelerine imkan tanınması” öngörülüyor.