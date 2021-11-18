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Kızılyürek’in Kıbrıs Üniversitesi’ndeki konumuna ilişkin tartışma sürüyor

AKEL Avrupa Parlamentosu üyesi Niyazi Kızılyürek’in Avrupa Parlamentosu seçimlerini kazanmasından önce profesörlük yaptığı Kıbrıs Üniversitesi’nden ödeneksiz izinli sayılması dün Rum Meclisi Kurumlar Komitesi’nde de gündem oldu.

18 Kasım 2021 Perşembe 12:45
Kızılyürek’in Kıbrıs Üniversitesi’ndeki konumuna ilişkin tartışma sürüyor

Alithia ve diğer gazeteler, Rum Meclisi Kurumlar Komitesi’nin Kızılyürek’in seçilmeden önce ödeneksiz izne ayrılmasının anayasaya aykırı olup olmadığını ele aldığını yazdı.

Habere göre, toplantıya katılan Kıbrıs Üniversitesi Rektörü Tasos Hristofidis, üniversitenin Kızılyürek’in durumuyla alakalı yasa dışı bir şey yapmadığını söyledi.

AKEL Milletvekiliş Andreas Pasiurtidis, Kızılyürek’in Kıbrıslı Türk olduğu için hedef alındığını belirtti.

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Fileleftheros gazetesi ise, Rum Meclisi Kurumlar Komitesi üyeleri ve Sayıştay’ın, konuya müdahale etmesi için Başsavcıya çağrıda bulunduğunu yazdı. Gazete konunun iki hafta içerisinde komitede yine ele alınacağını kaydetti.

Öte yandan Politis gazetesi ise, milletvekillerinin, Kızılyürek’in emekli olmaması halinde Kıbrıs Üniversitesi’ne yönelik ödeneği dondurma tehdidinde bulunduğunu yazdı.

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Son Güncelleme: 18.11.2021 14:59
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