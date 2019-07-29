Kiprianu: “Makarios’un belki de en ciddi hatası Eoka B’ye güvenmekti”

AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu, “Bugün, çözümsüzlüğü çözüm veya iki devleti yeni bir kader fikir olarak kabul etmemiz ihtimalini kastedenler veya bunu kapalı kapılar arkasında görüşenler, Kıbrıs’a karşı işlenen suçun (15 Temmuz 1974’teki Makarios’a darbe) emrini verenlerle aynı taraftadır” dedi.

Fileleftheros “Ya İki Bölgeli İki Toplumlu Federasyon İlkelerinde Çözüm Ya Da Kıbrıs Taksim Olacak” başlıklı haberinde, AKEL Genel Sekreteri Kiprianu’nun Kıbrıs Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı III. Makarios için düzenlenen anma töreninde yaptığı konuşmayı aktardı.

Habere göre “birileri Makarios’un, başkalarının yıktıklarını yeniden yapma son çabasıyla kabul ettiklerini ortadan kaldırmaya yeltenirse, bu sefer Kıbrıs tamiri mümkün olmayacak yaralar alacak” diyen Kiprianu, “Bulunduğumuz noktada olguları olmasını istediğimiz gibi değil olduğu gibi görmemiz önemlidir” uyarısında bulundu.

Andros Kiprianu, “Ya Kıbrıs sorunu iki bölgeli iki toplumlu federasyon çözümü ilkelerine dayalı çözülecek ya da Kıbrıs tam da Türkiye’nin on yıllardan beridir istediği şekilde taksim olacak” dedi, şunları ekledi:

“Sahte büyük laflar, Enosis bayrakları, şişirilmiş ilanlar, milliyetçilik ve mermer krallık efsaneleri barikatlarda son bulur. Soru şudur: Yerlerimizi bize kim verecek, evlerimize nasıl gideceğiz? Çocuklarımız nerede büyüyecek? Doğdukları yerde nasıl barış içerisinde yaşayacak?

Cevap ise müteveffa Makarios’un uzlaştığı ve bütün Kıbrıs Cumhuriyeti başkanlarının yeniden teyit ettikleridir. Müzakerelerde Birleşik Kıbrıs’ın tek egemenlik, tek vatandaşlık ve tek uluslararası temsiliyetini, federal devletin güçlü merkezi hükümetini, Kıbrıs Cumhuriyeti’nin devamını, bütün Kıbrıslılar için üç temel özgürlüğün tesis edilmesini, iki toplum arasındaki nüfus demografik oranının tesisini, yasal mal sahiplerinin mülkiyet haklarının tanınmasını ve federal devlet liderliğinin çapraz oyla seçilmesini güvenceye alarak ve bu şekilde Zürih sistemini iyileştirerek sağladığımız bütün yakınlaşmalar ve anlaşmalardır.

Gelişmeler, Makarios’un politikasını haklı çıkarmıştır. Ancak mücadelesi, on yılların kanlı mücadelesini haklı çıkarmamıştır. Ancak Kıbrıs kurtarıldığında ve yeniden birleştiğinde, halkı ortak ve barış içerisinde geleceğinin temelini attığında haklı çıkacaktır.”

“MAKARİOS’UN HATASI CUNTAYA VE EOKA B’YE GÜVENMEKTİ”

Gazete, Kiprianu’nun konuşmasının başka bir bölümünde ise “1974’teki yaraların halen açık ve kanamakta olduğuna, bu nedenle tarih bilmez yıkıcı yaklaşımların yanlış ile suçu, kahramanlarla hainleri aynı kefeye koymasına izin verilmemesi gerektiğini” belirterek şunları eklediğini yazdı:

“Makarios elbette tuzsuz (sütten çıkmış ak kaşık) değildi. Belki en ciddi hatası, vatanseverliği ve kabul ettiği şekliyle ortak mantıkla, cuntaya ve EOKA B’ye güvenmesiydi. Darbe planlarının durdurulması için demokratik güçlerin mümkün olduğu kadar etkin ve kapsamlı örgütlenmesi çağrılarına kulak verseydi belki 15 Temmuz 1974 yaşanmayacaktı. Ancak bu başka şey, bazılarının iddia ettiği, darbeye Makarios’un sebep olduğu, Türkiye’yi Kıbrıs’ı istila etmeye çağırdığı ve diğer birçok şey başka.”

Haravgi haberi “Ya İki Bölgeli İki Toplumlu Federal Çözüm Ya Kıbrıs’ın Taksimi… Gelişmeler Makarios’un Politikasını Haklı Çıkardı” başlığıyla aktardı.