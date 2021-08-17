Kimlik ve pasaport süresinin dolmasına yakın sms ile bilgilendirme yapılacak

Fileleftheros gazetesi, buna ilaveten Lefkoşa Rum Kaymakamlığı’nın da kimlik/pasaport yenileme veya seçmen kütüğüne kaydolma gibi işlemlerde online randevu sistemine geçtiğini ve böylelikle, dairede uzun kuyruklar oluşmasının ve yakın temas ile koronavirüs bulaşma olasılığının önüne geçilmesinin amaçlandığını yazdı.

Haberde, bu tür işlemler için online randevu sistemine 2 Ağustos’ta geçildiği ve düne kadar 1139 online randevu işlemi yapıldığı kaydedildi.