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Kıbrıs Sorunu Yeni Bir Emre Kadar Yaşam Destek Ünitesinde

Kıbrıs Sorunu Yeni Bir Emre Kadar Yaşam Destek Ünitesinde

20 Kasım 2022 Pazar 12:00
Kıbrıs Sorunu Yeni Bir Emre Kadar Yaşam Destek Ünitesinde

Ada’ya BM’den alt düzey bir yetkilinin gelmesinin bile liderlerin Kıbrıs sorunuyla ilgili tartışmalarını alevlendirmeye yettiği, ancak Kıbrıs sorununun bir süre daha yaşam destek ünitesinde olacağı bildirildi.

Fileleftheros gazetesi, yakın gelecekte müzakerelerin yeniden başlaması perspektifinin bulunmadığını, ancak Birleşmiş Milletler (BM) Siyasi İşler Bölümü Avrupa, Orta Asya ve Amerika Genel Sekreter Yardımcısı Miroslav Jenca’nın yaptığı kısa ziyaretin önemli olduğunu; çünkü bir yandan Kıbrıs sorununu canlı tuttuğunu, diğer yandan da sorununun, BM çerçevesi dışına çıkamayacağı mesajını verdiğini yazdı.

Gazete, Türk tarafının BM’den özel danışman atanmaması konusundaki hedefine ulaşmış olsa da, bunun, BM çerçevesi dışında adımlar atılabileceği anlamına gelmediğini kaydetti.

Jenca’nın Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis ile yaptığı görüşmelerde, Kıbrıs sorunu prosedürünün BM çerçevesi içerisinde kalmasına gayret gösterdiğini belirten gazete, Kıbrıs Türk tarafının en ufak bir geri adım dahi atmadığını ve Jenca’nın, ortak zemin bulunmadığı gibi, federasyon konusunda hiçbir ilerleme sağlanmadığı mesajını verdiğini yazdı.

-Menelau: “Müzakerelerin olmayışı yüzünden Kıbrıs sorununda zor süreçteyiz”

Bu arada Haravgi gazetesi de, Rum Müzakereci Menelaos Menelau’nun, “Astra”ya yaptığı açıklamada, Türkiye’deki seçimin ardından, gelecek yılın yaz ayları başında Kıbrıs sorunu sürecinde canlanma beklediklerini söylediğini yazdı.

Habere göre Menelau, müzakerelerin olmayışı nedeniyle Kıbrıs sorununda zorlu bir süreçten geçildiğini ve Kıbrıs’ta durumun daha kötüye gitmesine yol açacak tehlikelerin büyüdüğüne dair uyarıda bulundu.

Menelau, Jenca’nın Ada’ya yaptığı ziyaretle neyin yapılması ve nelerden kaçınılması gerektiğine dair mesaj vermeyi hedeflediğini ifade ederken, BM Güvenlik Konseyi kararları çerçevesinin dışında herhangi bir çözüm olamayacağına vurgu yaptı.

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Son Güncelleme: 20.11.2022 12:55
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