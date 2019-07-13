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Keve genel sekreter yardımcısı Pashalidis cep telefonları bağlantısı konusunda konuştu

Kıbrıs Rum Ticaret ve Sanayi Odası (KEVE) Genel Sekreter Yardımcısı Leonidas Pashalidis, cep telefonu hatlarının birleşmesiyle ilgili Güven Yaratıcı Önlemin (GYÖ) karmaşık bir şey olduğunu söyledi.

Keve genel sekreter yardımcısı Pashalidis cep telefonları bağlantısı konusunda konuştu

Kıbrıs Rum Ticaret ve Sanayi Odası (KEVE) Genel Sekreter Yardımcısı Leonidas Pashalidis, cep telefonu hatlarının birleşmesiyle ilgili Güven Yaratıcı Önlemin (GYÖ) karmaşık bir şey olduğunu söyledi.

13 Temmuz 2019 Cumartesi 09:19
Keve genel sekreter yardımcısı Pashalidis cep telefonları bağlantısı konusunda konuştu

Kıbrıs Rum Ticaret ve Sanayi Odası (KEVE) Genel Sekreter Yardımcısı Leonidas Pashalidis, cep telefonu hatlarının birleşmesiyle ilgili Güven Yaratıcı Önlemin (GYÖ) karmaşık bir şey olduğunu söyledi.
Alithia gazetesinde yer alan habere göre, cep telefonu hatlarının Kıbrıs’ın tüm bölgelerinde çalışmasıyla ilgili önlemi, teknik ve hukuki açıdan komplike bir şey olarak niteleyen Pashalidis, bunun liderler tarafından geçtiğimiz gün uygulamaya konmasını ise selamladı.
Uluslararası dolaşım (roaming) maliyeti konusunda ise Pashalidis, ücretlerin belirlenmesi konusunda yetkili olanların, cep telefonu operatörleri olduğunu belirtti.

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Bunun sağlanması için en uygun yolu bulmanın çok zamanlarını aldığını dile getiren Pashalidis, bunun kolay olmadığını ve bunun hem teknik hem de hukuki açıdan oldukça karmaşık olduğunu yineledi.
Kıbrıslı Rum cep telefonu abonelerini, Kuzey Kıbrıs’tan dönüşlerinde roaming hizmetini etkisiz hale getirmeleri konusunda uyaran Pashalidis, çünkü ekstra ücretlendirme tehlikesi bulunduğunu sözlerine ekledi.
 

Son Güncelleme: 13.07.2019 12:47
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