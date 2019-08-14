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Katliamlarının sorumlusu EOKA'cılar hala cezalandırılmadı

Atlılar, Muratağa, Sandallar ve Taşkent’te 1974 yılında Kıbrıslı Türkleri öldüren EOKA’cıların hala cezalandırılmadığı bildirildi.

Katliamlarının sorumlusu EOKA'cılar hala cezalandırılmadı

Atlılar, Muratağa, Sandallar ve Taşkent’te 1974 yılında Kıbrıslı Türkleri öldüren EOKA’cıların hala cezalandırılmadığı bildirildi.

14 Ağustos 2019 Çarşamba 09:04
Katliamlarının sorumlusu EOKA'cılar hala cezalandırılmadı

Haravgi gazetesi “Hala adalet bekliyorlar” başlığıyla aktardığı haberinde, Volkan gazetesinin 2009 yılında yayınladığı ve 15 EOKA’cının adını verdiği haberinin akabinde, Rum Başsavcılığı talimatıyla konuyla ilgili soruşturma başlatıldığını; ancak faillerin hala cezalandırılmadığını yazdı.

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Son Güncelleme: 14.08.2019 12:41
Anahtar Kelimeler:
AtlılarMuratağaSandallarTaşkentKatil Eokacılar
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