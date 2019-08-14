Katliamlarının sorumlusu EOKA'cılar hala cezalandırılmadı

Haravgi gazetesi “Hala adalet bekliyorlar” başlığıyla aktardığı haberinde, Volkan gazetesinin 2009 yılında yayınladığı ve 15 EOKA’cının adını verdiği haberinin akabinde, Rum Başsavcılığı talimatıyla konuyla ilgili soruşturma başlatıldığını; ancak faillerin hala cezalandırılmadığını yazdı.
Haravgi gazetesi “Hala adalet bekliyorlar” başlığıyla aktardığı haberinde, Volkan gazetesinin 2009 yılında yayınladığı ve 15 EOKA’cının adını verdiği haberinin akabinde, Rum Başsavcılığı talimatıyla konuyla ilgili soruşturma başlatıldığını; ancak faillerin hala cezalandırılmadığını yazdı.