Kathimerini: “Maraş’taki gelişmeler Kıbrıs sorununu değiştiriyor”

Gazete: “Maraş’taki Gelişmeler Kıbrıs Sorununu Değiştiriyor” başlığı altında verdiği haberinde, Türkiye ve KKTC’nin, Maraş’ın yüzde 3,5’lik kısmını açma kararının, “tanınma karşılığında toprak verilmesi” müzakerelerini sonlandırdığı iddiasında bulundu.

Maraş’ın açılması kararı ve daha önce Kıbrıs Rum Yönetimine verilmesi öngörülen Güzelyurt (Morfu) bölgesine yapılan büyük yatırımların bu değişikliğin bir kanıtı olduğunu belirten gazete, uluslararası toplumun Maraş’ın açılmasına verdiği “zayıf tepki” üzerine ise Rum hükümetinin, üçüncü ülke vatandaşlarının sınır kapılarından geçmesini yasaklamak ve pasaport iptallerini gündeme getirerek baskıları attırmayı da hedeflediğini iddia etti.

