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Kasulidis: “Türkiye Planlarında Hiçbir Şey Başaramayacak“

Kasulidis: "türkiye Planlarında Hiçbir Şey Başaramayacak"

18 Kasım 2022 Cuma 11:30
Kasulidis: “Türkiye Planlarında Hiçbir Şey Başaramayacak“

 Güney Kıbrıs Dışişleri Bakanı Yoannis Kasulidis, “Türkiye’nin, Kıbrıs’taki son planlarına ilişkin hiçbir şeyi başaramayacağı” yönünde açıklama yaptı.

Politis gazetesi, “Dışişleri Bakanlığı’ndan Caydırma Faaliyetleri” başlıklı haberinde, Dışişleri Bakanı Yoannis Kasulidis’in, Rum Yönetimi’ni ve bağlı bulunduğu Dışişleri Bakanlığı’nın mutlak teyakkuzda olduğunu, Türkiye’nin, Kıbrıs’taki son planlamalarında hiçbir şey başaramayacağı yönünde açıklama yaptığını yazdı.

Habere göre Kasulidis bu açıklamaları, kendisinin de hazır bulunduğu, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis ile Birleşmiş Milletler (BM) Siyasi İşler Bölümü Avrupa, Orta Asya ve Amerika Genel Sekreter Yardımcısı Miroslav Jenca arasındaki görüşmenin ardından yaptı.

Kasulidis’in “Rum diplomasisinin, Türkiye’nin, dolaylı yoldan sahte devletin tanınmasına neden olan  birçok düzeydeki hamlelerinde başarısız olması için tüm olanakları kullandığı” şeklinde açıklama yaptığını yazan gazete, Kasulidis’in açıklaması çerçevesinde ayrıca “herkesin, ara bölgedeki meydan okumalarla, Türk Devletleri Teşkilatı’nda tanınma talebiyle, BM Barış Gücü ile KKTC arasında bir askeri statü (SOFA) anlaşması imzalanması isteğiyle şu anda Kıbrıs’ta hangi ortamda yaşadıklarını anlaması gerektiğine” vurgu yaptığını belirtti.

Habere göre Kasulidis, Ankara’nın Türk propagandasına rağmen hiçbir hedefinde başarılı olmayacağını ileri sürdü.

Rum medyasının bu propagandayı karşılama şeklinden bahseden Kasulidis, “Basının kimlere inanması gerektiğini seçmesi gerekir, bize mi? Türk propagandasına mı?” şeklinde konuştu.

Kasulidis, bu planlamaların önlenmesine yönelik faaliyetlerden bahsederek bunların, telefon temasları, Güney Kıbrıs’ın AB içerisindeki ortaklarının, bakanlar düzeyinde ve Dış İlişkiler Dairesi düzeyindeki müdahaleler olduğundan söz etti.

Güney Kıbrıs’taki başkanlık seçimlerine kadar olası olumsuz gelişmelere yönelik duydukları endişeyi reddetmeyen Kasulidis, bununla birlikte en azından buradan seçimlere kadar durumun daha kötüye gitmemesi gerektiğine dair mesajların geçmesi temennisinde bulundu.

Maraş ile ilgili tehlikeleri kamuoyu önünde paylaştığını anımsatan Kasulidis, Güney Kıbrıs’ın tek yanlı ilan ettiği Münhasır Ekonomik Bölge'deki müdahaleler konusundaki tehlikelerden de söz ettiğini hatırlattı.

Kasulidis bunları vatandaşları korkutmak için değil, önleyici şekilde hareket etmek için yaptığını söyledi.

Birleşmiş Milletler (BM) Siyasi İşler Bölümü Avrupa, Orta Asya ve Amerika Genel Sekreter Yardımcısı Miroslav Jenca’nın ziyaretinden de söz eden Kasulidis, bu ziyaretin amacının, BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs sorunundaki iyi niyet misyonuna ilişkin durumun nerede bulunduğunu tespit etmek, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in, çözüm konusunun ilerleyebilmesi için ortak zemin ve bir  anlayış bulma sürecine dahil olmaya hazır olduğunu ifade etmek olduğunu söyledi.

-Jenca’nın temasları

Fileleftheros gazetesi Birleşmiş Milletler (BM) Siyasi İşler Bölümü Avrupa, Orta Asya ve Amerika Genel Sekreter Yardımcısı Miroslav Jenca’nın dün gerek Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis gerekse Cumhurbaşkanı Tatar ile gerçekleştirdiği görüşmelere yer verdi.

Gazete, “Daha Kötüsünden Kaçınmak İstiyorlar” başlıklı haberinde Jenca’nın, Genel Sekreter’in Kıbrıs sorunundaki diyaloğun sürdürülmesine yönelik taahhüdünü Kıbrıs’taki liderlere ilettiğini yazdı.

Rum Yönetimi’nin, Türk tarafınca yeni meydan okumalara ilişkin endişesini gizlemediğini, bu nedenle ilk önce Ankara’nın, Kıbrıs’ta planladıklarından en kötüsünden kaçınılmasını hedeflediğini yazan gazete, bunun; Anastasiadis’in Jenca ile görüşmesi sırasında BM kanadına iletilen esas mesaj olduğunu belirtti.

Gazete elde ettiği bilgilere atıfta bulunarak Anastasiadis’in görüşme sırasında madalyonun iki yüzünü ortaya koyarak Kıbrıs sorununun bugün içinde bulunduğu durumu anlattığını yazdı.

Habere göre Anastasiadis, madalyonun bir yüzünde Guterres çerçevesi, Kıbrıs Rum tarafının sunduğu Güven Yaratıcı Önlemler ve kendisi tarafından sunulan öneriler; madalyonun diğer yüzünde ise Kıbrıs Türk liderliğinin taleplerinin bulunduğuna dikkat çekti.

Anastasiadis görüşme sırasında Kıbrıs Türk liderliğinin egemen eşitliğin tanınmasına yönelik talebinin kabul edilmesinin söz konusu olmadığını da belirtti.

Anastasiadis, Jenca’ya görüşme sırasında ara bölgedeki Türk “meydan okumaları” ile Maraş’taki faaliyetler konusunda da bilgi verdi.

Gazete yine elde ettiği bilgilere atıfta bulunarak Jenca’nın kendi açısından  BM Genel Sekreteri’nin pozisyonunu yineleyerek, Genel Sekreterin Kıbrıs sorununun çözüm çabalarına dahil olmaya devam edeceğini ancak kendisinin bu dönemin, müzakerelerin yeniden başlaması için uygun olmadığı değerlendirmesi yaptığını ifade etti.

Habere göre Jenca, hedefin, müzakerelerin yeniden başlamasıyla ilgili ortak zeminin bulunması olarak kalmaya devam ettiğini belirtti.

Alithia gazetesi ilgili haberi “Süreci Canlı Tutmaya Geldi Ancak Ölü…” başlığıyla aktarırken Haravgi gazetesi ise haberi “Guterres’in Ortak Zeminin Bulunması Sürecine İlişkin Taahhüdü” başlığıyla aktardı.

Haravgi gazetesi, Jenca’nın Güney Kıbrıs’ta ve Türkiye’de yapılacak seçimlere kadar olan bu dönemde, müzakerelerin yeniden başlaması perspektifinin bulunmadığını düşündüğünü de yazdı.

 

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Son Güncelleme: 18.11.2022 11:58
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