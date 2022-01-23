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Gazete manşetleri 23 Ocak 2022 Pazar
Gazete manşetleri
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Kasulidis New York’a neden çağrıldı?

Politis gazetesi Rum Dışişleri Bakanı Yoannis Kasulidis’in Şubat ayı başında Washington’a çağrıldığını yazdı.

23 Ocak 2022 Pazar 11:15
Kasulidis New York’a neden çağrıldı?

Politis gazetesi “Kasulidis Washington’a Neden Çağrıldı” başlıklı haberinde Yoannis Kasulidis’in, dışişleri bakanlığına geri dönüşünün, politik gerçekçiliğe geçiş anlamına da geldiğini yazdı.
Dışişleri Bakanlığındaki nöbet değişiminin kalitesinin, Washington, Brüksel ve Atina’nın reaksiyon şeklinden görülebildiğini yazan gazete, Amerikalıların Şubat ayı başında Kasulidis’i, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile görüşme yapması için Washington’a çağırdığını belirtti. 
ABD’nin bu maksatla iki mesaj göndermek istediğini belirten gazete, ilk mesajın, çok ciddi bir Avrupalı muhatap olarak addettikleri Kasulidis’in şahsına duydukları güven; ikinci mesajın ise bazı hareketlerinin Moskova ile uyum içerisinde olması nedeniyle siyasi açıdan güvenilmez olarak addettikleri Nikos Hristodulidis’i itibarsızlaştırmayla ilgili olduğunu yazdı.

Gazete Hristodulidis’in birçok kez ABD’ye ziyaret için davet koparmaya çalıştığını ancak herhangi bir sonuç alamadığına da dikkati çekti.

Habere göre, Kasulidis, ABD ziyareti kapsamındaki görüşmelerin gündeminde, ikili ilişkiler, enerji ve Kıbrıs sorunu bulunacak. Kasulidis, Amerikalı yetkililerin önüne Ercan Havalimanı’nın gözetiminin BM’ye verilmesi örneği gibi  Güven Yaratıcı Önlemlere ilişkin önerileri getirecek.

KASULİDİS YARIN BRÜKSEL’DE 

Rum Dışişleri Bakanı Yoannis Kasulidis’in, ABD öncesinde, yarın Brüksel’de Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ile bir araya geleceğini yazan gazete, Kasulidis’in, AB Dışişleri Bakanları Konseyi toplantısına katılmak amacıyla Brüksel’e gideceğini belirtti. 

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ALMANYA İLE İLİŞKİLER 

Öte yandan Kathimerini gazetesi Rum Dışişleri Bakanı Yoannis Kasulidis’in, Almanya-Güney Kıbrıs ilişkilerini mümkün olduğu kadar iyi bir düzeye getirmek için çalışacağını yazdı.

Kasulidis’in, birçok “Kıbrıs klasörünün” anahtarının Almanya’nın elinde olduğunu çok iyi bildiğini yazan gazete, Kasulidis’in mevcut ortamı değiştirmeye çalışacağını belirtti. 

Gazete bu bağlamda Kasulidis’in, Alman mevkidaşı Annalena Baerbock ile görüşmek için Almanya’yı ziyaret etmek isteyeceğini, bununla birlikte yarın Brüksel’de yapılacak olan AB Dışişleri Bakanları Konseyi toplantısında da Alman mevkidaşıyla kısa bir görüşme yapmasının da ihtimal dışı olmadığını yazdı.

Kasulidis’in, Almanya ile açık olan birçok konunun bulunduğunu ve bunların “sihirle veya otomatik” olarak çözümlenmeyeceğini bildiğini yazan gazete, Kasulidis’in ilk olarak birkaç aydır kaybedilen iki ülke arasındaki direk iletişimi tesis etmeye çalışacağını belirtti. 


 

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Son Güncelleme: 23.01.2022 11:24
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