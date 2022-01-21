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Kasulidis : "Anastasiadis'in bazı düşünceler var.Bunları kendi istediğinde açıklayacak"

Rum Dışişleri Bakanı Yoannis Kasulidis, EastMed boru hattı projesi ve Kıbrıs sorunu hakkında dün bazı açıklamalarda bulunurken, Rum siyasi partiler de eleştirilerini sürdürdü.

21 Ocak 2022 Cuma 12:45
Kasulidis : "Anastasiadis'in bazı düşünceler var.Bunları kendi istediğinde açıklayacak"

Fileleftheros gazetesi, Rum Dışişleri Bakanı Yoannis Kasulidis’in dün “Antenna” televizyonuna yaptığı açıklamada, projeye ilişkin araştırmaların tamamlanmasını beklediğini ve araştırma sonuçların önceden değerlendirme gibi bir amacının olmadığını söylediğini aktardı.
Kasulidis, ABD’nin söz konusu projenin ilerleyemeyeceği yönündeki bilgiyi Yunanistan, Güney Kıbrıs ve İsrail’e neredeyse eş zamanda ilettiğini belirtirken, bu gelişme konusunda büyük olasılıkla Türkiye’ye de bilgi verilmiş olduğunu vurguladı.
Kıbrıs sorununa ilişkin şu an için açıklayacağı yeni bir şey olmadığını belirten Kasulidis, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in “bazı düşünceleri olduğunu ve bunları, kendisi istediği zaman açıklayacağını” söyledi.
Gazete, bir diğer haberinde ise, DİKO ve Çevreciler Hareketi’nin, Rum hükümetinin enerji politikasına yönelik eleştirilerini dün de dile getirdiklerini yazdı.

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Haberde, DİKO’dan yapılan açıklamada, Rum hükümetinin karışık ve zıt politikalarının, EastMed gibi uzun vadeli ve zor bir projeyi daha da karmaşık hale getirdiği belirtilerek, ABD’nin açıklamasına rağmen çabalamaktan vazgeçilmemesi gerektiği ifade edildi.
Çevreciler Hareketi ise, “EastMed projesinin hiç kimse istemiyorsaydı, o zaman kim bu projeyi ileri götürdü?” sorusunu gündeme getirdiği açıklamasında “doğru strateji ve planlamayla Kıbrıs’ın Doğu Akdeniz’in enerji merkezi haline gelebileceği inancını” vurgulandı.

 

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Son Güncelleme: 21.01.2022 15:18
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