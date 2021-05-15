İngiltereli Rumlardan Boris Johnson’a “Nüfuz kullan” çağrısı

Haravgi’nin haberine göre, konsey adına Doros Partasidis ve Mari Nikolsby tarafından imzalanan ve “Kıbrıs’ın bütün bölgedeki istikrar açısından büyük önemi var” denilen mektup Johnson’a, gelecek ay Cornwell kontluğunda G-7 Zirvesi düzenlenecek olması vesilesiyle gönderildi.

Zirvede “demokrasi ve adaletin hakim olacağına ve katılımcıların, dikkatlerini Kıbrıs sorunundaki gelişmelere de odaklayacaklarına” inanç belirtilen mektupta, Cenevre’de gerçekleştirilen gayriresmî 5+BM konferansında Türk ve Kıbrıs Türk taraflarının iki devlet çözümünü masaya koymalarına atıf yapıldı.





