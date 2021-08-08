İngiltere’den BM parametreleri temelindeki çözüme destek

Haravgi gazetesi İngiltere’de yaşayan Kıbrıslı Rumların oluşturduğu “İngiltereli Kıbrıslılar Konseyi’”nin, “işgal” olarak nitelendirdikleri Barış Harekatının ikinci aşamasının yıldönümü vesilesiyle, İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab’a bir mektup gönderdiklerini yazdı.

Habere göre Konsey mektubunda, Maraş’ın herhangi bir bölümünü yerleşime açmanın uluslararası hukuka aykırı olduğunun TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hatırlatılması için Londra’ya çağrıda bulundu.



BM Güvenlik Konseyi’nin Maraş ile ilgili 550 ve 789 sayılı kararlarına ayrıca 23 Temmuz 2021 tarihli BM Güvenlik Konseyi’nin Başkanlık Açıklamasına verdiği desteği yineleyen İngiltere Dışişleri Bakanlığı, çözümün ayrıntılara karar vermenin Kıbrıslı Türk ve Kıbrıslı Rum liderlere bağlı olduğunu, Birleşik Krallık’ın garantör ülke olarak destek sağlamaya devam edeceğini de ifade etti.

